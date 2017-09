Mutatjuk a tíz hétköznapi tárgyat, amely a legtöbb baktérium otthona

Sokunknak ismerős az az érzés, amikor egy-egy tömegközlekedésen töltött utazás után rohanunk a mosdó felé, hogy megtisztítsuk kezünket, vagy amikor a homokozóban önfeledten játszó gyermekünket egészen hazáig kénytelenek vagyunk piszkosan magunkkal vinni. Elképzelésünk nagyjából van arról, hogy hány fajta és milyen baktérium található meg azokon a tárgyakon és eszközökön, amiket nap mint nap használunk akár otthon, akár útközben, de vajon melyek azok a tárgyak, amiken a legtöbb baktérium található? A Zewa most felfedi a titkot arról a TOP 10 használati tárgyról, ami a közvetlen közelünkben megtalálható és minden nap érintkezünk vele.

Bár mindenkit foglalkoztat, de senki sincs igazából tisztában azzal, hogy milyen és mennyi baktériummal vagyunk körülvéve a mindennapjaink során. Vajon inkább otthon, a munkahelyünkön vagy útközben vagyunk veszélyeztetve a baktériumok által? Ennek a kérdésnek a tisztázására a Zewa laboratóriumi szakértőkkel közösen végzett vizsgálatot*, amely alapján gyakran használt tárgyakat vizsgáltak meg és ez alapján összeállították a TOP 10 legbacisabb tárgyak listáját.



Az emberek által rendszeresen használt – és a vizsgálaton is részt vett - tárgyakon elsősorban az emberi bőrből (elsősorban a különböző Staphylococcusok és a Micrococcusok), valamint a levegőből vagy porból származó (pl. Bacillusok) baktériumok találhatók meg. Ezek néha kevesebben vannak, mint az egészséges, tiszta emberi bőrön előfordulva, de így sem elhanyagolható a gyakori és rendszeres kézmosás, mivel a különböző felületekre kórokozók is kerülhetnek, amelyek sokáig fertőzőképesek maradnak. Ennél nagyobb veszélyt jelentenek a hosszú ideig nedvesen maradó felületek (pl. konyharuha), amelyen a nedvesség miatt a mikróbák szaporodni is képesek.



A Zewa és az OKI közös vizsgálatából kiderült, hogy a TOP 10 legbacisabb tárgy a következő:

1. Mosogatószivacs

2. Törülköző

3. Konyharuha

4. Fülhallgató

5. Bevásárlókosár

6. Kulcs

7. Billentyűzet

8. Egér

9. Kapaszkodó

10. Mobiltelefon



A vizsgálat eredményei megerősítik, hogy a környezetünkben mindenhol – a munkahelyünkön, tömegközlekedésen, de még otthon is – számos baktérium vesz körbe minket, ezeknek egy része pedig fertőzést is képes okozni.