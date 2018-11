Minden 15. másodpercben valaki pitvarfibrilláció okozta stroke-ot szenved el

A pitvarfibrilláció jelentése nem annyira ismert, mint amennyi embert érint. Hazánkban a becslések szerint 200 000 ember érintett a leggyakrabban előforduló szívritmuszavarban. A szív szabálytalan dobogása, gyors szívritmust eredményezhet, ami rossz vérkeringést és egyéb kardiovaszkuláris problémát okozhat. A pitvarfibrilláció a stroke kialakulásának kockázatát is ötszörösére növelheti, ami plusz egy okot ad arra, hogy komolyan vegyük ezt a betegséget. November 19-25. között tartják a Pitvarfibrilláció Hetét, aminek a célja, hogy felhívják az emberek figyelmét erre a betegségre, tüneteire és kezelési lehetőségeire.A pitvarfibrilláció igaz nem veszélyezteti közvetlenül a beteg életét, de kulcsfontosságú, hogy a betegséget mielőbb felismerjék és ezt követően azonnal megkezdődjön a beteg kezelése. A betegség leggyakoribb tünetei a szapora és ütemtelen szívverés, a csökkent fizikai teljesítőképesség, a fáradtság érzet, a légszomj, a szédülés, illetve a mellkasi diszkomfort, amelyeket ha valaki tapasztal magán, forduljon orvoshoz. Előfordulhat az is, hogy egyes esetekben nem jelentkeznek a tünetek, ilyenkor legnagyobb eséllyel az orvosi rutinvizsgálat tudja kimutatni betegséget.A pitvarfibrilláció felismerésénél nagy segítség lehet a pulzus rendszeres ellenőrzése, amivel a szív ritmusos összehúzódásáról lehet informálódni. A pulzus folyamatos mérésével megfigyelhető, hogy a szívritmus lassú vagy gyors, szabályos vagy szabálytalan. Fontos, hogy mindenki ismerje a saját pulzusát, mert bármilyen eltérés valamilyen problémára utalhat. Ezért is célszerű, hogy a rendszeres méréseknek az eredményei le legyenek jegyezve, és tartósan fennálló rendellenesség esetén az illető orvoshoz forduljon.A pulzust javasolt nyugalmi állapotban mérni, tapintsa ki a hüvelykujjával a csuklónál található ütőeret és 1 percen keresztül számolja az ütésszámot. A pulzusszám normális esetben 60-100/perc között van és szabályos ritmus érezhető.- Amennyiben állandósul a gyors szívverés.- Hirtelen fennálló, és megszűnő, 120/perc feletti pulzusszámmal járó rosszullétei vannak.- A pulzusmérés során gyakori melléütést tapasztal, amely tartósan fennáll.A pitvarfibrilláció fennállása egyszerű EKG vizsgálattal diagnosztizálható, amit sok helyen a háziorvosi rendelőben is el tudnak végezni, de érdemes szakorvoshoz menni. A betegség felismerését követően pedig a kardiológus állapítja meg a szükséges terápiát. A pitvarfibrilláció kezelésnél a helyes ritmus visszaállítását megelőzően – amennyiben ez lehetséges – nagy hangsúlyt kell fektetni arra, hogy ne alakulhassanak ki vérrögök, amik stroke-ot vagy trombózist idézhetnek elő. Annak érdekében, hogy ez ne következhessen be, a betegnek véralvadásgátló kezelésre van szüksége.Ma már szerencsére olyan modern vérhígító készítmények állnak a betegek rendelkezésére, amelyek napi rendszerességgel és állandó adagban, szájon át szedhetők, ezáltal jelentősen megkönnyítve a terápia betartását. A pitvarfibrillációval teljes életet lehet élni, amihez az szükséges, hogy a beteg betartsa az orvos által előírt terápiákat, valamint rendszeres mozgással és megfelelő táplálkozással törekedjen az egészséges életmód kialakítására.