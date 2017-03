Miért mindig a hasamra hízok?

Dr. Gulyás Tamás a vitaminsziget szakértője írt a hasi elhízás okairól és a lehetséges megoldásokról!Alapvetően zsírról van szó, tehát minden olyan faktor szerepet játszik a létrejöttében, ami a többi típusú elhízás esetén is. Azonban vannak kifejezetten a hasi zsír növekedését fokozó faktorok is.1. A finomított szénhidrátok túlzott fogyasztása kiugró vércukorszinteket okoz, ami zsírban raktározódik. A túl sokszor kiugró vércukorszint inzulinrezisztenciához vezet, aminek hatására a sejtek nehezen tudják felvenni a cukrot. A zsigeri zsír azonban kevésbé lesz rezisztens, más szóval nem hatja meg annyira ez a probléma, így arányosan könnyebben fog növekedni.2. A transz-zsírsavakban bővelkedő étrend átstrukturálja a zsírszövet eloszlását, a hasra koncentrálja, és akkor is megnöveli a testsúlyt, ha a bevitt kalóriamennyiséget ellenőrzés alatt tartjuk. Transz-zsírsavak a salátaöntetekben, egyes (a keményebb, nagyobb zsírtartalmú) margarinokban, a ropogtatnivalókban, süteményekben, a kekszekben, a (részben) hidrogénezett olajban elősütött félkész ételekben fordulnak elő. De legfőképp a sokszor használt sütőolajokban. A transz-zsírsavak többsége - eltérően más zsíroktól - akkor keletkezik, amikor a folyékony olajokat iparilag hidrogénezik, hogy szilárd állagúak legyenek.3. Mozgáshiány. A mozgás nemcsak azért fontos, mert energiát használ (“éget"), hanem fokozza az anyagcsere-folyamatokat is. A mozgáshiány ellenben lassítja az anyagcserét.4. Stressz. A pocakot nemcsak sörpocak, hanem stresszpocak néven is szokták emlegetni. Bármilyen hangulatzavar, szorongás, depresszió stb. miatt képesek vagyunk többet nassolni. Ez esetben azonban nem csak erről van szó. A krónikusan magas kortizol (stresszhormon) szint ugyanis kifejezetten hasi régióra lokalizálódó elhízást okoz. Egy Yale egyetemen végzett kutatás szerint az emelkedett kortizol szinttel rendelkező - egyébként karcsú - lányoknak nagyobb volt a hasi zsírmennyisége az alacsonyabb kortizol szintűekéhez képest.5. Alváshiány. Újabban kiderült, hogy az alvás fontos szerepet játszik az étvágy és a testsúly szabályozásában is. A megfelelő mennyiségű alvás egyébként segít a stressz ellensúlyozásában, és képes csökkenteni a megnövekedett kortizol szintet. Vizsgálatok szerint a kialvatlan kamaszok egyértelműen hajlamosabbak az elhízásra. Ráadásul amikor alszunk, akkor a testhőmérsékletünk csökken, illetve ekkor termelődik a melatonin, ami az alvás hormonja. Mindezek hatására növekszik a növekedési hormon szintje, ami pedig a zsírégetés és izomtömeg növelés irányába hat.6. Az alacsony tesztoszteron, illetve a magas ösztrogén szint felelős a hasi elhízásért, a nemi hormonok közül. Nők esetében az ösztrogéntöbblet és a hasi elhízás sajnos sokszor policisztás ovárium szindrómával párosulhat, de fontos tudni, hogy ebben a kórképben a cukoranyagcsere-zavar a legfőbb ok.7. A zsigeri zsír részt vesz a tesztoszteron ösztrogénné alakításában, férfiakon ezért paradox a helyzet. Így a hasi zsír okozat is, de ok is, és tovább rontja a helyzetet. Ha nő a pocak, több tesztoszteron alakul át ösztrogénné, romlik az arány, ami további hasi zsírtöbblethez vezet.1. Csak komplex szénhidrátokat egyen, és fogyasszon sok növényi rostot. Növelje drasztikusan a zöldségek arányát étrendében. A gyümölcsöket módjával fogyassza!2. Mozogjon rendszeresen! Nem kell sokat, de rendszeresen. Célirányosan hasra is dolgozzon, amely a külső zsírréteg csökkentését segíti. A has stabilitásának visszanyerésével a pocak elődomborodása is csökkeni fog.3. Tanulja meg kezelni a stresszt! Nem a stressz kikapcsolása, hanem annak feldolgozása a kulcs. Ez lehet relaxáció, jóga, vagy valami, amiben szenvedélyét leli. A felpörgetett, vagy már kimerült mellékvesék állapotát adaptogén növényekkel (goji, ginseng, rhodiuola stb.) javíthatja.4. Aludjon eleget! Az éjfél előtti alvás igen fontos, de az összmennyiség is. Ennek igénye változó lehet, de tartósan 7 óránál kevesebb alvás a legtöbbeknek biztosan kevés.5. A hormonok egyensúlyozására fogyasszon oregano teát 3 hónapig! Nők a ciklus utolsó napjaiban cickafarkat is fogyasszanak. Férfiak esetén a prosztatára adott készítmények összetevői (pl.: fűrészpálma, tribulus terrestis) egyensúlyozhatják a hormonarányt.6. Vesse be kavitációs zsírbontást! Míg a zsigeri zsír viszonylag jól reagál a diétákra, a makacs úszógumit okozó bőr alatti zsírt nehezebb lehet lefaragni. A kavitációs zsírbontás pontosan ezekre a bőr alatti zsírsejtekre képes hatni, látványos zsírpárna-csökkenést eredményezve.

A hasi elhízás nemcsak esztétikai, hanem egészségügyi probléma is. Növeli a szív- és érrendszeri problémák, illetve a cukorbetegség kockázatát, valamint hormonális zavarokban is szerepe lehet. Másrészről a hasi elhízás oka lehet cukoranyagcsere-zavar, illetve számos hormonális probléma. De továbbmegyek, még testtartásbeli zavar eredményeképpen is kialakulhat, hiszen a test mindig szeretné kiegyensúlyozni magát.A haskörfogat növekedése sok összetevőből áll össze. Rögtön az elején kezdjük azzal, hogy a gyenge hasizom miatt a has jobban képes elődomborodni. Ha ehhez hozzávesszük, hogy egy kis emésztési zavar miatt tágabbak, gázosabbak a belek, akkor nem lenne csoda, ha még zsírfelesleg nélkül is elődomborodna a pocak. De nem csak erről van szó.A hasi szervek előtt, de a hasi izomrétegek alatt van egy zsírral átszőtt lemez, amit zsigeri zsírként szoktak emlegetni. Zsigeri zsír minden olyan zsír, ami a szerveket - vagyis a zsigereket - borítja be. Ez esetben azonban ez a hasfal alatti zsír is ebbe a kategóriába sorolható, de a zsigeri nevet nem bitorolhatja önmagában.Ennek ellenére ez a belső hasi zsír nagyon érzékeny mindenféle anyagcsere és hormonális változásra. Ha hasi elhízásról beszélünk, akkor főként ennek a zsírrétegnek a megnövekedéséről beszélünk. Nem lehet azonban kizárni a hasi bőr alatt elhelyezkedő zsírréteget sem, amely ugyancsak jelentősen meg tud vastagodni. Sokszor még vastagabb, mint az előbb említett zsigeri zsír, tehát ezzel is van mit kezdeni. Két jellemzőjét azonban érdemes megemlíteni. Ez a zsírréteg a hasizmokat borítja, így hasfali edzőgyakorlatokkal hatással lehetünk rá. A másik jellemzője, hogy helyzeténél fogva előrebillenti a test súlypontját (főként a köldök alatti régióban felszaporodott zsír).Ez utóbbi ténynek két jelentősége van. Az egyik, hogy esetenként a test vagy a medence hátrabillenését ellensúlyozza. Nőknél például a magas sarkú cipő viselésének „kompenzálására" jöhet létre. Ez az oka, hogy sokszor még karcsú lányokon is kialakul egy kis köldök alatti pocakocska, és nem értik, hogy miért. A másik, hogy a növekvő pocak tartási problémákat, következményes izomfeszültségeket, például háti fájdalmakat képes okozni.