Miért fontos a D-vitamin?

A teljes napi kalória mennyiség 15-30 százaléka zsírokból kell, hogy származzon, ahhoz, hogy a zsírban oldódó vitaminok, felszívódjanak, és hogy szervezetünk megfelelő módon tudjon működni

A zsírok alapvetően energiát biztosítanak, tartalék tápanyagként szolgálnak és nélkülözhetetlenek a zsírokban oldódó vitaminok felszívódásában, valamint a hormontermelődéshez, és az idegrendszer működéséhez is elengedhetetlenek, így számos módon hozzájárulnak ahhoz, hogy a szervezetünk megőrizze az egészségét.– hangsúlyozza Héder Éva dietetikus.

A vitaminok többsége vízben oldódik, azonban van néhány, amelyek zsírok nélkül nem lesznek képesek felszívódni és kifejteni jótékony hatásukat, hiába eszünk megfelelő minőségű és mennyiségű tápanyagot. Ezeket a könnyebb megjegyezhetőség végett DEKA vitaminoknak is nevezzük, ugyanis ez a négy betű fedi azokat (D-, E-, K-, A-vitamin). A zsírban oldódó vitaminok mindegyike fontos szerepet játszik szervezetünk működésében

– mondja a szakember.A D-vitamin elengedhetetlenül szükséges a megfelelő növekedéshez, a csontfejlődéshez és az immunrendszer optimális működéséhez. Ezen kívül a D-vitamin a kalcium és a foszfát felszívódását is szabályozza a vékonybélből, így hiányában fokozódhat a csontritkulás, illetve a gyengébb immunrendszer akár felsőlégúti megbetegedésekre, influenzára is fogékonyabb lehet.Nem kérdés tehát, hogy miért is kell odafigyelnünk rá.

„Mindezek mellett pedig ügyeljünk arra, különösen az őszi-téli időszakban – annak ellenére, hogy kevesebb a friss hazai zöldség és a gyümölcs a boltok polcain –, hogy kiegyensúlyozottan és változatosan étkezzünk. Részesítsük előnyben az idényzöldségeket, így a hidegebb hónapokban fogyasszunk bátran sok sütőtököt, gesztenyét, céklát, káposztát vagy gombát. Ugyanis ha kellőképpen odafigyelünk az étkezésünkre és a megfelelő vitaminbevitelre, akkor azzal nagyban hozzájárulhatunk szervezetünk egészséges működéséhez, még télen is" – tanácsolja Héder Éva.