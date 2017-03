Mi az igazság a kemoterápiáról?

Internetes fórumokon, alternatív gyógymódokkal foglalkozó blogokon, betegségekkel kapcsolatos gyűjtőoldalakon, a Facebookon, vagyis szinte minden online felületen belebotlunk olyan állításokba, amelyek szerint a kemoterápia öl, rákot okoz és egyáltalán, jobb, ha elkerüljük, mert az a biztos.Ezek közül válogatott néhányat a házipatika.com és igyekszik eloszlatni a tévhiteket onkológus, kutatóorvos és gyógyszerész szakértő segítségével.- az egyik legelterjedtebb tévhit. Eszerint a kemoterápiás kezelések során mérgekkel pumpálják tele a beteg szervezetét, amivel a páciens aláírja a halálos ítéletét. "Ez a vélekedés talán abból fakadhat, hogy a kemoterápiának szinte mindenkinél jelentkezik valamilyen mellékhatása. De ezek sohasem olyan súlyosak, mint amilyen súlyos következményekkel jár, ha a beteget nem kezeljük megfelelően" - mondta a lapnak dr. Landherr László onkoradiológus, klinikai onkológus szakorvos."Ha egy daganat alapvetően rosszindulatú, mindenképpen sebészi megoldást javasol az orvos - amennyiben ez lehetséges. Ha nem operálható a daganat vagy sok áttét képződött, gyógyszeres kezelésre van szükség. De vannak olyan daganattípusok is, ahol még az áttétes állapotot is meg lehet gyógyítani kemoterápiával. Általánosságban tehát nem lehet azt mondani, hogy haszontalan, vagy ettől hal meg a beteg, mert ez nem igaz" - magyarázza a lapnak dr. Peták István kutatóorvos, molekuláris farmakológus.

- idéz egy másik elterjedt tévhitet a lap.Dr. Landherr László ezen a kijelentésen alaposan megdöbben. "1979 óta vagyok onkológus, de nem találkoztam ilyen felméréssel vagy statisztikával. Ha nekem daganatos betegségem lenne, igyekeznék a lehető legjobb és legnagyobb eséllyel kecsegtető kezeléshez hozzájutni. Ha az a hagyományos kemoterápiát jelenti, akkor bizony elszenvedném a gyógyulás reményében" - vallja.Amikor a beteg hazakerül, a szervezete már nagyrészt lebontotta a kezelés során bevitt anyagokat - cáfolta ezt a tévhitet a lapnak dr. Peták István. A doktor elmondta azt is, hogy vannak olyan gyógyszerek, amelyek kezelés közben, mialatt lecsorog az infúzió, megjelenhetnek a vizeletben, a verejtékben, de ezekkel a betegen kívül nem érintkezik közvetlenül senki.Ha valamilyen radioaktív izotóppal kombinálják a daganatgátló gyógyszert, vagy önmagában radioaktív izotópot kap a beteg fájdalomcsillapító céllal, elméletileg elképzelhető lenne, hogy valamilyen veszélyt jelent a hozzátartozóira, ilyenkor viszont - amíg ezek a szerek nem bomlanak le a megengedettnél alacsonyabb szintre - a beteget nem engedik ki a kórházból - nyilatkozta a témával kapcsolatban dr. Landherr László.- idézik azokat a tévhiteket, amelyek talán a kemoterápia elkerülésének reménye miatt terjedtek el még a hírességek között is.Az alternatív gyógymódoknak is megvan a létjogosultságuk, de a rákkezelésben nem bizonyítható a hatékonyságuk - mondja dr. Csupor Dezső gyógyszerész-fitoterápiás szakember. "A gyömbér széles körben használt gyógynövény, de nincs daganatsejt-ellenes hatása. A kurkuma fogyasztásnak van valamiféle köze a daganatokhoz, csak éppen az összefüggés hibádzik. Akik sok kurkumát esznek, azok körében alacsonyabb a bélrendszeri daganatok előfordulási gyakorisága. Ugyanez a helyzet a zöld tea fogyasztása esetén is - írja a lap.