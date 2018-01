Megnyugodhatnak a kerékpározó férfiak - nincs veszélyben a férfiasságuk

A kerékpározás nem károsítja a férfiak szexuális egészségét egy új tanulmány szerint, melyben futók, úszók és kerékpárosok adatait hasonlították össze.



A kutatás eredményei ellentmondanak a korábbi tanulmányoknak, melyek szerint a kerékpározás negatívan hat a férfiak szexuális és húgyúti egészségére - írta a BBC hírportálja. A kutatók szerint "az előnyök számosabbak a hátrányoknál", a kerékpáros munkába járás például "felére csökkenti a rák kockázatát".



A kutatók 2774 brit, kanadai, ausztrál és új-zélandi kerékpáros, valamint 539 úszó és 789 futó adatait vizsgálták meg kérdőívek alapján, melyekben szexuális és húgyúti egészségükről számoltak be.



A három csoport egészségi állapota a két területen nem mutatott jelentős különbségeket, bár néhány biciklis hajlamosabb volt a húgycsőszűkületre.



Nem volt szignifikáns különbség a szabadidős és nagy intenzitással edző - több mint két éve, több mint heti háromszor, több mint napi 40 kilométert tekerő - kerékpárosok között.



A Journal of Urology című szaklap friss számában közölt tanulmány szerzői szerint a korábbi kutatásokban nem voltak kontrollcsoportok, melyek adataival összevetették volna a kerékpárosokét, valamint a résztvevők létszáma is kicsi volt.



"A kerékpározás szív- és érrendszeri előnyei óriásiak, az ízületeket pedig nem károsítja. Az egészségi előnyök, melyeket a biciklisek élveznek, messze túlszárnyalják az esetleges kockázatokat" - mondta Benjamin Breyer, a San Franciscó-i Kaliforniai Egyetem urológiai tanszékének kutatója, a tanulmány vezető szerzője.



Azt is megállapították, hogy a kerékpárosoknak statisztikailag szignifikánsan magasabb volt az esélye a nemi szerv zsibbadására, ám ha a biciklin töltött idő több mint 20 százalékában állnak, a kockázat jelentősen csökken.



A kutatók a jövőben azokat szeretnék megvizsgálni, akik több ilyen zsibbadásról számoltak be, hogy megtudják, vajon a probléma későbbi egészségügyi gondok előfutára lehet-e.