Meglepő okot találtak a tudósok az időskori izomgyengülésre

A kutatás eredményei alapján ez jelentősen változik az életkor előre haladtával: 30-60 százalékkal kevesebb az ideg idős korban. Az izmoknak azonban megfelelő jelre, ingerületre van szükségük az idegrendszertől, hogy összehúzódjanak és az ember mozoghasson

A tudósok 168 embert vizsgáltak meg és azt találták, hogy a láb izmait irányító idegek száma mintegy 30 százalékkal csökken 75 éves korukra - számolt be az eredményekről a BBC hírportálja a Journal of Physiology című tudományos lap friss számában megjelent tanulmány alapján.Az öregedéssel a lábizmok gyengébbek lesznek, veszítenek tömegükből, ezért végül a mindennapi mozdulatok - a lépcső megmászása vagy a fotelből felállás - is nehézséget okozhat. Ugyan szinte mindenkivel megtörténik, az okait mégsem ismerték teljesen.Fiatal felnőttként az emberi gerincvelőben 60-70 ezer ideg irányítja a láb izmait - mondta el a BBC-nek Jamie McPhee, a Manchesteri Metropolitan Egyetem professzora.- magyarázta McPhee.A kutató a kanadai Waterlooi Egyetem és a Manchesteri Egyetem tudósaival dolgozott együtt, részletes MRI-felvételeket készítettek az izomszövetről, feljegyezték az izmok elektromos aktivitását, hogy megbecsüljék a megmaradt idegek számát és méretét. Az egészséges izmok képesek egyfajta védekezésre: a fennmaradt idegek új nyúlványokat "állítanak munkába", hogy megmentsék az izmokat a sorvadástól. Valószínűbb, hogy edzettebb, nagyobb méretű izmokkal rendelkező embereknél működik ez a védekezés - tette hozzá McPhee.