Meghalt az egyéves Charlie Gard, akitől megtagadták a kísérleti terápiát

A gyermek augusztus 4-én lett volna egyéves. Halálát pénteken jelentették be szülei, akik már hétfőn közölték, hogy feladják a jogi küzdelmet a kísérleti terápiáért, mert - szerintük - túl késő lett a kezeléshez, "a további harc csak fájdalmat okozna a fiúnak".



Charlie egy rendkívül ritka genetikai betegséggel (MDDS) született, amely az izmok és más szervek elsorvadásával jár, születése óta gépekkel tartották őt életben a londoni Great Ormond Utcai Kórházban. Nem tudott mozogni, nem hallott és epilepsziás görcsök kínozták.



Orvosai egy idő után bírósági jóváhagyást kértek ahhoz, hogy levegyék a lélegeztetőgépről a gyógyíthatatlan gyermeket. Szülei azonban az Egyesült Államokba akarták őt vinni egy kísérleti terápiára, amelyet még sohasem próbáltak ki MDDS-ben szenvedő páciensen. A szülők 1,3 millió font (443 millió forint) adományt gyűjtöttek össze az utazás és a kezelés finanszírozására.



A londoni felsőbíróság helyt adott a kórház kérésének, mondván a gyermek gépekkel való életben tartása csak meghosszabbítja szenvedéseit anélkül, hogy gyógyulást hozna számára. A brit bírói döntést megerősítette az Emberi Jogok Európai Bírósága is.



Charlie-t már június végén lekapcsolták volna a gépekről, a szülők azonban haladékot kértek, hogy búcsút vehessenek gyereküktől.



Az esetet a nemzetközi sajtó is felkapta, Ferenc pápa és Donald Trump amerikai elnök is támogatásáról biztosította a szülőket. Olasz, vatikáni és amerikai kórházak ajánlották fel, hogy tovább kezelik Charlie-t.



A Great Ormond Utcai Kórház orvosait és ápolóit az intézmény szerint a szülők támogatói zaklatták és halálos fenyegetéseket is kaptak.