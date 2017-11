Még a fogyókúrázóknak sem érdemes kihagyni a reggelit

A cukros, fehér lisztből készült pékárukat és müzliket ki kell húzni a bevásárló listáról, helyette zabos, teljes kiőrlésű vagy csökkentett szénhidrát tartalmú kenyereket és zabpelyheket válasszunk.

Az ördögnyelv, más néven konjakgyökér, egy Ázsiában őshonos növény, melynek hatóanyaga egy rost, a glükomannán. Az ördögnyelvet ismerik kígyónövény vagy elefántláb gyökér néven is.

Napi energiaszükségletünk közel 30%-át ideális a reggeliből fedezni, ha a szervezetünket nem juttatjuk megfelelő mennyiségű energiához, figyelemhiány és erőtlenség léphet fel, a reggeli feladata, hogy agyunkat üzemanyaggal lássa el. Ám nem mindegy, hogy milyennel.A fehér lisztből készült pékáruk, péksütemények hirtelen megemelik a vércukorszintet, gyorsan eltelítenek, majd rövid idő - néhány óra -, múlva újra ránk tör az éhség és feszültek, ingerlékenyebbek leszünk. Ha ezek, a vércukor-ingadozások már a nap elején jelen vannak, a nap többi részében is folytatódnak., mert ha már délelőtt kiéheztetik a szervezetüket a nap többi részében többet fognak enni. Mindemellett a reggeli beindítja az anyagcserét, amely segíti a fogyást.A diétázók éhségét például az ördögnyelv is csökkenti úgy, hogy megduzzad a hasban, térfogata akár százszorosára is nő, ezáltal eltelít ráadásul még a méregtelenítésben is segít .Az ördögnyelv, zabpehely és quinoa keveréke tökéletes választás lehet reggelire.Időhatékony, finom és trendi.