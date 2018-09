Már csak pár nap van, hogy a szülők engedélyezzék, hogy megkapja a HPV elleni oltást a lányuk

Idén is kérhető a hetedikes lányoknak a méhnyakrák elleni (HPV-) védőoltás - tájékoztatta az Emberi Erőforrások Minisztériuma pénteken az MTI-t.



A térítésmentes védőoltást az iskolaoltási program keretében az általános iskola 7. évfolyamát végző, 12. életévüket betöltött lányok kaphatják meg, a szülői beleegyező nyilatkozatokat szeptember 12-ig kell az iskoláknak visszajuttatni.



A védettség eléréséhez féléves különbséggel két oltásra van szükség, ezeket a 7. évfolyamra járó lányok a tanévben ősszel és tavasszal kapják meg. Az iskolai oltáskampányban használt vakcina a jelenleg elérhető legtöbb HPV-típust tartalmazó oltóanyag, a humán papillomavírus kilenc típusa ellen alakít ki védettséget.



Kitértek arra, hogy az oltás éveken keresztül jelentős védelmet nyújt a lányok számára a fertőzés következtében kialakuló méhnyakrák ellen, ugyanakkor felhívták a figyelmet az oltás melletti rendszeres nőgyógyászati szűrés fontosságára is.



A hazai átfogó méhnyakrák-megelőzési program részeként 2014-ben vezették be a humán papillomavírus elleni védőoltást az iskolákban.