Magas vérnyomás, alvászavar is lehet a szexuális bántalmazás hosszú távú hatása

A szexuális bántalmazás hosszú távú egészségi következményeit vizsgálta egy új amerikai kutatás, amely a magas vérnyomás, a depresszió és a súlyos alvászavarok gyakoribb előfordulását állapította meg az áldozatok között.



A kutatás eredményeit az Észak-Amerikai Menopauza Társaság (NAMS) október 3-tól 6-ig tartó éves konferenciáján mutatják be San Diegóban - írta a Medicalxpress.com.



A kutatók azt vizsgálták, hogy a tanulmányban részt vevő több mint 300, 40-60 éves nő közül hányan voltak szexuális zaklatás és támadás áldozatai, valamint azt, hogy ennek milyen hatása volt az egészségükre hosszú távon.



A témában készült korábbi tanulmányok túlnyomóan kikérdezésen és önbevalláson alapultak, tehát az adatokat befolyásolhatta a memória, a hangulat és az egészségügyi jártasság, a most megjelent munka olyan fizikai és mentális mutatókat elemzett, mint a vérnyomás, a vérzsírszint, az alvás minősége vagy a szorongás mértéke.



A résztvevők 19 százaléka számolt be munkahelyi szexuális zaklatásról, 22 százalékuk szexuális támadásról, 10 százalékuk mindkettőt tapasztalta - írták a kutatók a tanulmányban, amely a JAMA Internal Medicine című szaklapban is megjelent szerdán.



Az egészségi következményeket vizsgálva a szexuális zaklatás áldozatainál magasabb vérnyomást és vérzsírszintet, valamint rosszabb alvásminőséget állapítottak meg.



A szexuális támadás áldozatainál gyakrabban fordultak elő depressziós tünetek, szorongás és az alvás olyan rossz minősége, amely orvosi szempontból alvászavarnak minősül.



"Széles körben ismert, hogy a szexuális zaklatás és támadás hatással lehet a nők későbbi életére és tevékenységére, ez a tanulmány azonban az egészségre gyakorolt hosszú távú hatásokat is értékelte" - mondta Rebecca Thurston pszichiáter, pszichológus, a tanulmány vezető szerzője, a Pittsburgh-i Egyetem kutatója.



"Az eredmények arra hívják fel az egészségügyben dolgozók figyelmét, hogy ismerjék meg a pácienseik történetét, kérdezzék ki őket, mielőtt depressziós tünetek vagy alvászavarok kezeléséről döntenének" - hangsúlyozta JoAnn Pinkerton, a NAMS ügyvezető igazgatója.