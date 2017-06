Különösen fontos figyelni a pelusra a nagy melegben

A kisbabák testfelszín-testtömeg aránya sokkal nagyobb a felnőttekéhez képest, így még inkább hajlamosak a kiszáradásra. Bőrük pigmentsejtjei még érés alatt állnak, a napfény elleni védekezésük is gyengébb, ezért óvjuk 50+ faktorú fényvédő krémmel bőrüket! Számos tanulmány számolt már be arról, hogy a gyermekkori napégések jelentősen növelik a melanoma rizikóját.

A nyári időszakban a kisbabák bőre kiemelt figyelmet igényel. A nagy melegben nem csak a napsugárzás elleni védelemre, hanem a pelus által fedett bőrfelületek megóvására is gondolnunk kell.Nem szabad elfeledkeznünk róla, hogy a babák bőre sokkal vékonyabb a felnőttekénél, a pelenka tartalma pedig könnyen kicsípheti a rosszul szellőző és nedvességtől felázott bőrt. Aggodalomra viszont semmi ok, mindenre van megoldás!Nyáron nem csak mi, a babák is többet izzadnak, emiatt gyorsabban kialakulhat vízhiányos állapot. Ez érinti a bőrfelszínt, de a belső szerveket is, ezért oda kell figyelnünk a fokozott rehidrálásra. A kisbabák esetében jobb, ha fél éves korukig teljesen megóvjuk a közvetlen napsugárzástól a bőrt, ezért, ha strandolunk, kültéri programokat szervezünk, a babát mindig tartsuk az árnyékban, vagy leárnyékolt babakocsiban.– kezdte dr. Csitos Ágnes bőrgyógyász.„Mindemellett vigyáznunk kell, mert nagy melegben a napszúrás kockázata is növekszik, illetve a kinti tartózkodás miatt a rovarcsípések is gyakrabban előfordulnak."

A pelenka gőzkamraként viselkedik, ezért hajlamos a befülledésre, "bepállásra". Nyáron a szabadban, kertben töltött idő is több, emellett a hőmérséklet is szélsőségesen magas lehet, ezért elsősorban a popsi szellőztetésére kell figyelnünk: hagyjuk szabadon legalább 10-15 percre két pelenkázás között. A pelenka alatt pedig mindenképpen kenjük be ápoló babapopsi krémmel

A pelenkában összekeveredő vizelet és széklet melegben még hamarabb lép reakcióba egymással, ammónia szabadul fel, ami különösképp irritálja a kicsi bőrét. Továbbá a kialakuló „dunszt-hatás" miatt még gyorsabban szívódnak fel a méreganyagok a bőrön keresztül.A babapopsi egyébként is olyan érzékeny terület, aminek az ápolására fokozott figyelmet kell fordítanunk.A pelenkadermatitisz megelőzése szempontjából az elsődleges a prevenció az átnedvesedett pelus mielőbbi cseréje. A helyes tisztántartás mellett pedig elengedhetetlen a megfelelő popsikrém, például a Sudocrem használata.– mondta el dr. Csitos Ágnes.Ahogy felnőtteknél, úgy a gyerekeknél is számos különböző bőrtípus létezik. Arról nem is beszélve, hogy a nyári melegben a kisbabák bőre még érzékenyebb, ezért ilyenkor érdemes komplex összetételű, hipoallergén babapopsiápolót használni.A Sudocrem care & protect kenőcs komponensei révén védőréteget képez, táplálja a bőrt, óv a fertőzésektől, és még a kifejezetten érzékeny bőrű babák esetében is hatékonyan alkalmazható.