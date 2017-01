Krónikus köhögés is lehet a betegség tünete

Titokzatos tünetek

Polgár Annamária.

– A lakosság legalább fele már megtapasztalta a reflux tüneteit. Ilyen a gyomorégés, a szegycsont mögötti égő fájdalom, fulladásérzés, gyomorfájdalom, böfögési kényszer, puffadás étkezések után vagy akár étkezések között is – sorolja Polgár Annamária Polgár Annamária a zavaró jeleket. Az Aranyklinika dietetikusa többek között szegedi olvasónk, Fekete Istvánné Fekete Istvánné kérdéseire is válaszol. Rávilágít: a reflux vagy GERD az egyik leggyakoribb emésztőrendszeri megbetegedés. Alapvetően a tápcsatorna felső szakaszát érinti, annak az összetett működési zavara.– Összekeverhetjük a tüneteket más betegségével? – kérdezzük a szakembert. – Nagyon gyakori, hogy akár tünetmentes is lehet. Negyvenéves kor felett gyakrabban előfordul. A magyar lakosság akár 55 százaléka érintett lehet, és 28 százaléka veszélyeztetett savas visszafolyás miatt. A reflux gyakran okozhat fül-, orr- vagy gégészeti elváltozásokat, mint például krónikus köhögést, csuklást, torokfájást, gégegyulladást vagy akár asztmát – mutat rá Polgár Annamária. Elmondja, mit kell tennünk, ha tapasztaljuk a tüneteket.

Gyógyítható, de a kivizsgálás kellemetlen

A gyomorégés is a reflux tünete. Fotó: Dreamstime

A probléma az, hogy vény nélküli gyógyszerek tömkelege kapható gyomorégésre, puffadásra, és ezért diagnózis nélkül szedik be a páciensek a gyógyszereket.A megfelelő étkezés és életmódváltás azonban nagyban segítheti a tünetek enyhülését. Ha igazolódott a reflux fennállása, akkor savtermelést gátló gyógyszerekkel javulást idézhetünk elő rövid időn belül – tudjuk meg a szakembertől.

Mit tehetünk otthon?

A kivizsgálást legfőképpen az emésztőrendszer felső szakaszának, a nyelőcsőnek vagy gyomornak az endoszkópiás vizsgálatával lehet elérni, röviden nyelőcső- vagy gyomortükrözéssel. Az orvos közvetlenül feltérképezi az emésztőrendszer felső szakaszának állapotát, és akár szövettani mintát is tud venni.A reflux betegséggel leggyakrabban a következő kiváltó okokat hozzák kapcsolatba: elhízás, szűk ruha, terhesség, lefekvés előtti étkezés, kávé- és/vagy alkoholfogyasztás, dohányzás, bizonyos gyógyszerek fogyasztása, vízszintes testhelyzet. Élelmiszerek közül pedig a citrusféléket, mint például a narancsot vagy a mandarint, a csokoládét, a zsíros, sült, fűszeres ételeket, paradicsomos ételeket (például spagettiszószok, pizza stb.).A fent említett élelmiszereket és a teát, a kólát, szénsavas üdítőket érdemes egy időre elhagyni vagy fogyasztásukat minimalizálni. A táplálkozás alapját a zöldségek, főzelékfélék, a nem citrusféle gyümölcsök, a gabonák és a sovány húsok fogyasztása képezze.