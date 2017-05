Korszakalkotó melltartót talált fel a 18 éves fiú

Elképesztő melltartót talált fel egy 18 esztendős mexikói diák: a fehérnemű képes felismerni a mellrákot -Julian Rios Cantu korszakalkotó találmánya a Vállalkozó Diákok Világversenyének zsűrijét is lenyűgözte Frankfurtban, így a tehetséges fiatalnak ítélték a fődíjat, ami mellé 20 ezer dollár is járt.Az okosmelltartó megalkotását Julian édesanyjának kálváriája inspirálta, aki többször is küzdött a mellrákkal, végül pedig mindkét emlőjét el kellett távolítani.A különleges melltartóban közel 200 bioszenzor található, amelyek feltérképezik a melleket, jegyzik a hőmérsékletüket, alakjukat és súlyukat. A szenzorok a kiértékelt adatokat egy számítógépre továbbítják, amely azonnal jelzi, ha probléma van.Julian elsősorban olyan nőknek javasolja korszakalkotó melltartóját, akik genetikailag hajlamosabbak a mellrákra.