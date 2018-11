Koraszülöttek világnapja - ők a legapróbb hősök

Élet a PIC-en



A PIC a perinatális intenzív centrum rövidítése, speciális osztály, ahol magas színvonalon látják el a koraszülötteket. Az osztályokon szoros barátságokat kötnek a szülők, a látogatások közti időket együtt töltik el. Osztoznak egymás örömeiben, s sajnos néha gyászukban is.

Nem is gondolnánk, de a koraszülés minden tizedik babát és anyát érint hazánkban. A korababák szülei, a velük foglalkozó szakemberek – orvosok, nővérek – egy összetartó, empatikus nagy családot alkotnak, tehát fontos tudni, hogy senki nincs egyedül a problémájával. Egy koraszülött kisfiú édesanyjával, egy ikres édesapával és Földvári Nagy Zsuzsannával, a Koraszülöttekért Országos Egyesület (Kore) elnökével beszélgettünk.Olvasónk, Kriszta 2006. július 11-én adott életet kisfiának. Dávid a várandósság 33. hetében született meg. – Dávid az első gyermekem volt, így nem volt tapasztalatom sem a várandósságban, sem a szülésben. Újszülöttet sem láttam még korábban. A 29. héten indult be a szülés, akkor kerültem be a győri kórházba, a szülészorvosom mindennap eljött hozzám beszélgetni, felkészíteni arra, ami majd engem vár, ez sokat segített. Szerencsére sikerült a 33. hétre kitolni a szülés időpontját, minden egyes plusznappal nyertünk. Dávid császármetszéssel született, egy pillanatra láttam az orrát, a szemét, aztán el is vitték. – Borzasztó volt, hiszen mikor örömöt kellene hogy érezz, nem érzel örömöt... Az egyetlen jó dolog az volt, hogy felsírt, tudtam, hogy ez biztató jel, viszont nem tudtam róla semmit, hogy hogy van és segíteni sem tudtam neki...– Az orvosom megnyugtatott, volt Dávidnál – lélegzik, majdnem két kiló... Mutatott róla fotót is. Csak másnap délután mehettem fel hozzá – részletezte az édesanya. Mikor arról kérdeztük, hogyan emlékszik vissza, azt válaszolta, ennyi idő elteltével már sok minden átalakult benne.Ki kisebb, ki nagyobb pakkal érkezik haza és indul neki a közös kis életnek – zárta szavait olvasónk.Földvári Nagy Zsuzsanna, a Koraszülöttekért Országos Egyesület elnöke maga is érintett: kislánya a várandósság 26. hetében született. A problémával való egyedüllét, tanácstalanság hívta életre az egyesületet 2007-ben, melynek több mint 17 ezer követője van a Facebookon.– Ha a koraszülöttséget egy kördiagramként képzeljük el, az esetek egyharmadában sosem derül ki, mi volt a koraszülés oka, a második harmadban az anya vagy a gyermek betegségére vezethető vissza, az esetek harmadában pedig az édesanya alacsony szociokulturális háttere lehet az ok – magyarázta Földvári Nagy Zsuzsanna.A koraszülés óriási trauma az anyának, aki ilyenkor tele van önváddal, bűntudattal, szorongással, dühvel. „Miért történt mindez? Mit tehettünk volna másképp?" – ilyen és hasonló gondolatok járnak ilyenkor az ember eszében.– Az édesapáknak is rettentő nehéz, gondoljunk csak bele, míg az anya ilyenkor a kisgyerme-kért, addig az apa kettőjükért aggódik: az édesanyáért és a piciért. Kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy az édesapákat is bevonjuk a munkánkba, számos apuka tagja az egyesületnek, akik évek óta helytállnak – magyarázta a Kore-elnök.Olvasónk, Imre elmondta: gyermekei, Ákos és Réka ikres szülés miatt számítottak koraszülöttnek, de borzasztó érzés volt az, hogy nem vehette magához a piciket. – Nálunk apás szülés volt, tehát a kislányomat megfoghattam annyi időre, míg elvágtam a köldökzsinórt, majd közel egy hónapig a kezembe se vehettem a kicsiket. Amikor aztán hazamentünk és később egyedül vittem a kislányomat fülbelövésre, akkor nagyon büszke és boldog voltam – részletezte az édesapa.November 17-én, a koraszülöttek világnapján Európa-szerte számos országban lilába öltöztetik a középületeket, szobrokat, hidakat (az EFCNI kezdeményezése nyomán). Magyarországon a kezdeményezést a Kore honosította meg 2012-ben. Győrben a Jedlik híd, Szegeden a dóm, a fővárosban a Lánchíd kapott a korábbi években lila megvilágítást., melyek segíthetnek a szülőknek és a családnak abban, hogy lelkileg feldolgozzák a történteket és az előttük álló feladatokra koncentráljanak.1. Nem a szülők hibája – fontos, hogy a szülők lelkileg erősek legyenek, koncentráljanak az előttük növekvő pici életre!2. Ne hasonlítsák össze egyetlen babával, történettel sem a saját helyzetüket!3. Bízzanak az orvosokban – ha már a koraszülött-intenzíven van a kicsi, akkor a lehető legjobb helyen és kezekben tudhatják.4. S főként bízzanak a babájukban – gyermeküknek minden egyes sejtje azon munkálkodik, hogy a lehető legjobban végezze a dolgát, ám ehhez önök is kellenek Aggodalmaskodással nem segítünk. Amikor a picurral vagyunk, akkor csak a mosolynak, a biztatásnak van helye.5. Ez nem sprint, hanem maraton, sőt, olykor váltófutás… – a szülőknek türelmesnek kell lenniük, be kell osztaniuk az erejüket, meg kell edződniük a hazamenetelre és a rájuk váró feladatokra egyaránt.a babák küzdőtársai2013-ban Dániában önkéntesek kezdtek horgolni polipokat koraszülöttek számára, ez aztán a Kore jóvoltából hazánkban is elterjedt, koripoknak hívják őket. S hogy miért éppen a polipok a babák társai a küzdelemben? Az ölelést, a biztonságot jelképezik, a csövek helyett a polipok csápjaiba kapaszkodhatnak a picik, melyek a köldökzsinórt és az anyaméhet helyettesítik.