Kisgyerek a családban? Ezek a leggyakoribb balesetek karácsonykor!

Az ünnepi időszakban több olyan baleset is érheti a gyermekeket, amelyek az évnek csak ebben az időszakában fenyegetnek, ezért a lakásban és a szabadban is jobban oda kell figyelni rájuk - mondta Gesztes Éva, a Magyar Gyermekmentő Alapítvány vezetője szombaton az M1 aktuális csatorna reggeli műsorában.



Kiemelte, hogy a karácsonyi sütés-főzés miatt gyakoriak az égési sérülések, de áramütéssel is gyakrabban találkoznak a mentők ilyenkor, mivel a színes fényfüzéreket, díszes ünnepi világításokat a gyermekek érdekesnek találják. A rosszul szigetelt világító díszek veszélyesek lehetnek - figyelmeztetett.



A kisgyermekkel utazó autósoknak a biztonsági üléseket ajánlotta, mivel ezek - mint mondta - sokszor akár életet menthetnek a csúszós utakon, megfelelő biztonsági felszerelésekkel nagy erejű ütközésekből is komolyabb sérülés nélkül kerülhetnek ki a gyermekek.



Az alapítvány vezetője hangsúlyozta, hogy télen sem ritkák a szabadtéri balesetek, ám a síelés, szánkózás vagy korcsolyázás miatti fejsérüléseket bukósisakkal ki lehet védeni.



Gesztesi Éva ismertette, hogy a Magyar Gyermekmentő Alapítvány Budapesten, Győrben, Pécsen, nyáron pedig a Balaton körül, a Szent Márton Alapítvány pedig a főváros mellett Debrecenben és Miskolcon vesz részt a gyermekmentésben az Országos Mentőszolgálattal együttműködve.



A gyermekmentő járműveket speciális gyógyszerekkel és eszközökkel szerelték föl, a mentési feladatokat általában kórházi tapasztalattal rendelkező, gyermekintenzív vagy gyermektraumatológiai osztályon dolgozó szakorvosok végzik - tette hozzá.