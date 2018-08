Kis légszennyezettség is károsíthatja a szívet

A londoni Mária Királynő Egyetem kutatói egy brit egészségügyi projektben szereplő 4000 önkéntes egészségügyi adatait értékelték ki vérvizsgálatokkal, szkenneléssel és MRI-vel. Megállapították, hogy már alacsony légszennyezettségnek kitett páciensek szívében is olyan szerkezeti elváltozások mutathatók ki, amelyek a szívelégtelenség korai szakaszában fordulnak elő. Nagy-Britanniában a légszennyezettség a legjelentősebb környezeti kockázati tényező az egészségre nézve - hívták fel a figyelmet a kutatók. Új levegőtisztasági stratégiájában a brit kormány szeretné felére csökkenteni azoknak a briteknek a számát, akik olyan területen élnek, ahol a szálló porban a 2,5 mikronnál (a milliméter ezredrésze) kisebb por- és koromszemcsék sűrűsége meghaladja az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 10 mikrogramm/köbméter irányértékét. A Brit Szív Alapítvány szerint az újabb kutatás is megerősíti, hogy a kormánynak minél hamarabb végre kell hajtania programját.