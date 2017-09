Kikapcsolja a skizofréneket kínzó "hangokat" a mágneses stimuláció

A kutatásban résztvevő páciensek több mint egyharmadánál jelentős változás volt tapasztalható. "Biztonsággal" megtalálható az agyban az a terület, amely a hangokért felelős - fejtették ki a szakértők, akik eredményüket egy párizsi konferencián mutatták be.



A tanulmány során 26 skizofrén beteg agyát stimulálták mágneses hullámokkal, 33 másik páciens placebót kapott. A vizsgálatok jelenleg is folynak.



Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) becslései szerint 21 millió embert érint a skizofrénia a világban.