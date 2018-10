Kiderült, mi jelenti a legnagyobb egészségügyi veszélyt Európában

A légszennyezettség jelenti a legnagyobb egészségügyi veszélyt Európa 41 országában, mintegy félmillió ember haláláért felel évente - derült ki az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) hétfőn bemutatott jelentéséből.



A jelentés alapját az Európa-szerte kialakított mintegy 2500 mérőállomás adatai szolgáltatták. A lassú előrelépések ellenére az Európai Unió és a Egészségügyi Világszervezet (WHO) határértékeit többször is túllépték az adatok.



A veszélyt a finompor, a talajközeli ózon és a nitrogén-dioxid jelenti. Légzési panaszokat, szív- és érrendszeri megbetegedéseket vagy rákot okoznak, súlyosabbá teszik a már meglévő betegséget és csökkentik a várható élettartamot - emelte ki az EEA.



A kutatók szerint bár némileg csökkent a légszennyezettség mértéke a korábbiakhoz képest, 2015-ben még mindig 442 ezer idő előtti haláleset következett be a finomszemcsés anyagok (PM2,5) miatti légszennyezettség következtében, ebből 391 ezer a 28 európai uniós tagállamban.



A nitrogén-dioxid mintegy 76 ezer ember korai halálát okozta, a talajközeli ózon pedig 16 400 halálesetet okozott 2015-ben a jelentés szerint.



A finomszemcsés anyagok légzőszervi betegségeket és szívproblémákat okozhatnak, a legapróbb részecskék (PM2,5) a legveszélyesebbek, mert mélyen bekerülhetnek a tüdőbe.



A levegő tisztán tartására vonatkozó szigorúbb előírások és a járművek kibocsátására, az iparra és az energiatermelésre vonatkozó sztenderdek változásának köszönhetően 1990 óta felére csökkent az idő előtti halálesetek száma, de még mindig túllépi az unió és a WHO által meghatározott irányvonalat.



A szennyeződés legfőbb forrása a jelentés szerint a közlekedés, az energiatermelés, a mezőgazdaság, az ipar és a magánháztartások.



"A közúti forgalomban keletkező károsanyag-kibocsátás gyakran rosszabb, mint a más forrásokból származó" - fejtette ki Hans Bruyninckx, az EEA igazgatója. Mint elmondta, ezek az anyagok a talaj közelében felhalmozódnak, gyakoriak a városokban, ezáltal közel kerülnek az embereknek. De nem csak az emberek érintettek. A légszennyezettség az ökoszisztémákat is károsítja, befolyásolja a talajt, az erdőket, a tavakat és folyókat, csökkenti a termés mennyiségét.



"A légszennyezettség egy láthatatlan gyilkos, növelnünk kell az okok megszüntetésére tett erőfeszítéseket" - mondta Hans Bruyninckx.



Párizs és Brüsszel főpolgármestere felszólította Európát, hogy évente rendezzenek autómentes napot a légszennyezettség csökkentésére.