Kiderült, mennyit költünk vitaminokra egy évben

Évi 40 milliárd forintot költenek vitaminokra a magyar vásárlók a legálisan működő kereskedők és a gyógyszertárak adatai szerint - olvasható a Magyar Idők szombati számában.



Ebben nincsenek benne az interneten kapható, sokszor bizonytalan eredetű és hatású áruk, amelyek forgalma elérheti, de akár meg is haladhatja a legális értékesítés összegét.



A Magyarországi Étrendkiegészítő-gyártók és -forgalmazók Egyesületének (Mékisz) elnöke a lapnak elmondta: a gyógyszertárak adatai szerint évente tíz százalékkal nő a piac, ami jellemzően nem az árak emelkedésének, hanem a fogyasztás tényleges bővülésének tudható be.



A legtöbben multivitaminokat, C-vitamin-készítményeket, magnézium- és kalciumtartalmú szereket, illetve ízületi porcregeneráló termékeket vásárolnak.



Az átlagvásárló negyven-ötven év közötti, középosztálybeli nő, aki a szüleinek, a gyerekeinek és a férjének is vásárol étrend-kiegészítőket, a vásárlók köre folyamatosan bővül.



Bérci István szerint a gyógyszertárban kapható áruk minden esetben biztonságosak és a minőségük is jó. A világhálón kapható áruk esetében korántsem ilyen pozitív a kép.