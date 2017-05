Kiderült, melyik nép issza a legtöbb alkoholt

A litvánok fogyasztják a legtöbb, évi fejenkénti 18,2 liter alkoholt a világon, a térségek közül az európaiak járnak az élen átlag 10,3 liter alkoholfogyasztással az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által a 194 tagországról szerdán közzétett legfrissebb, 2016-os adatok szerint.



A WHO honlapján megjelent statisztikák szerint a magyarok évente fejenként 12,3 liter alkoholt fogyasztanak, ugyanennyit isznak a lengyelek, a szlovákok, a lettek vagy a britek. Az észtek valamivel többet, 12,8 litert, míg a németek (11,4 liter) és a franciák (11,7 liter) kicsivel kevesebbet.



A legkevesebb alkohol a muzulmán államokban fogy: Líbiában évi 0,1, Kuvaitban 0,2, Egyiptomban 0,4, Indonéziában 0,6 liter.



A térségeket tekintve Európa lakosai évi átlag 10,3 liter alkoholt isznak, az amerikai kontinensen 8,2 liter fogy évente. A legkevesebbet, 0,7 litert a közel-keleti országok lakói fogyasztanak.



A világátlagot tekintve évi 6,4 liter alkoholt fogyaszt a 194 tagország minden egyes lakosa.



A WHO statisztikai adatai nem bontják le, miből, borból, sörből vagy röviditalból fogyasztanak többet a vizsgált államokban.