Jó tanács! Figyeljenek az oltásokra az egzotikus országokba utazók

Egzotikus országokba utazás előtt két héttel be kell adatni a megfelelő oltásokat - figyelmeztettek szakértők az M1 aktuális csatorna vasárnap reggeli híradójában. Kifejtették: egzotikus, külföldi utazásokhoz 11-12 féle vakcina van, ezek közül néhány kötelező: a sárga láz, valamint a Hepatitis A és B elleni oltás. A többi csak ajánlott, de szakértők szerint komoly kockázatot jelenthet az oltások elmulasztása. A nemzetközi oltóközpont honlapján megtalálható, hogy a választott úti célon milyen védőoltásokra van szükség - tették hozzá.



Egy felmérés szerint a magyarok az egzotikus országok közül jellemzően Thaiföldöt, Indonéziát keresik fel, de népszerűek egyes afrikai országok is. Molnár Judit, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének alelnöke azt mondta: a magyarok közül sokan már évente többször is külföldre utaznak, főként európai úti célokat választanak, például Horvátországot, Spanyolországot, Görögországot.