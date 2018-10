Jelentős előrelépés a depresszió végleges leküzdésében

Izraeli kutatók szerint az érzéstelenítésre használt ketamin szájon át bevéve gyorsan, hatékonyan és biztonságosan csökkenti a depressziós tüneteket. A depresszió gyors enyhítése új és fejlődő területe a betegség kezelésének, mivel a jelenlegi eljárásokkal legalább három hétig tart a jelentős javulás elérése.



Az elmúlt években felmerült, hogy a ketamin infúzióban történő adagolása segíthet a depressziós tünetek gyors csökkentésében.



A ketamin jelentős fájdalomcsillapító hatással bíró általános érzéstelenítőszer, gyakran alkalmazzák súlyos sérülteknél és gyerekeknél.



Az izraeli kutatók csütörtökön nyilvánosságra hozott tanulmánya a szer szájon át történő alkalmazását vizsgálta a korábbi infúziós adagolással szemben. A kutatás szerint az új módszer lehetővé tenné a páciens otthoni vagy helyi klinikákon való kezelését is.



A tanulmány megállapította, hogy a ketamin órákon belül enyhítette a depresszió tüneteit, és a hatása a kutatás végéig kitartott, míg a placebóval ellátott kontrollcsoportban nem következett be változás.



A ketamint szájon át bevevő betegek 27 százaléka tapasztalta a depressziós szimptómák eltűnését, míg a kontrollcsoportban senkinek az állapota nem javult.



A kezelés biztonságával kapcsolatban a kutatók hangsúlyozták, hogy csupán enyhe mellékhatások jelentkeztek: fáradtság, émelygés és szédülés, és ezek is elmúltak egy órán belül.