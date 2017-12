Így készítse fel gyermekét a télre!

A K&H gyógyvarázs program a gyermekegészségügy elkötelezett támogatójaként ezért összegyűjtötte a legfontosabb teendőket, amikkel megszelídíthetjük a telet és megelőzhetjük a betegségek kialakulását, hogy gyermekeinkkel együtt nyugodtan élvezhessük az évszak nyújtotta örömöket.



A gyermekek szervezete még sokkal kevésbé ellenálló a fertőzéseknek, mint a felnőtteké, ezért fontos, hogy – főleg az influenzajárvány közeledtével – fokozottan figyeljünk a megelőzésre.



vitaminok és ásványi anyagok: A téli időszakban a szakemberek szerint a megfelelő vas-, illetve C- és D-vitamin utánpótlás a legfontosabb. A vas segít legyőzni a fáradékonyságot, a C-vitamin erősíti a szervezetet, a D-vitamin pedig központi szerepet tölt be az immunrendszer aktivizálásában és szabályozásában.



étkezés: Ilyenkor különösen ügyeljünk az egészséges, változatos étkezésre. Adjunk gyermekeinknek szezonális zöldségeket és gyümölcsöket: céklát, póréhagymát, sütőtököt, kel-, lila- és fehér káposztát, birsalmát és naspolyát. Ezek közül egyértelműen a cékla jolly joker, hiszen amellett, hogy olcsó és könnyen beszerezhető, rengeteg vitamint és ásványi anyagot tartalmaz: kiváló kálium-, kalcium-, vas-, szilícium- és magnéziumforrás, de tartalmaz rezet, cinket, B1-, B2-, B6-, C-vitamint, valamint még folsavat is.



kézmosás: Nem lehet eléggé hangsúlyozni a kézmosás fontosságát a cseppfertőzéssel terjedő betegségek megelőzésében, ezért télen különösen érdemes beszerezni egy jó kézfertőtlenítő szappant, és megtanítani gyermekeinket annak helyes használatára.



közös terek: A náthás időszakban kiemelten érdemes a közösen használt felületeket - csapok, kilincsek, wc - gyakrabban fertőtleníteni. Legalább ennyire fontos a törölközők 2-3 naponta történő cseréje is. Ezekkel sokat tehetünk az egész család egészségéért.



a téli mesterhármas: A gyerekek megfázásának elkerülésére szükség van a sál-sapka-kesztyű hármasra, azonban arra is figyeljünk, hogy mivel ezeket minden nap viselik, legalább hetente egyszer mossuk ki őket.



folyadék: Nyáron a hőség, télen viszont a fűtött helyiségek száraz, alacsony páratartalmú levegője miatt szükséges a megfelelő folyadékbevitel. A kiszáradt nyálkahártyák ugyanis kevésbé ellenállók a kórokozóknak.



szellőztetés: Nem csak az alacsony, de a túl magas páratartalom sem tesz jót a lakásban, mivel a hideg falakon lecsapódva elősegíti a penészgombák megtelepedését, ez pedig különféle légzőszervi betegségekhez – például asztma vagy krupp – kialakulásához vezethet. Törekedjünk ezért a páratartalom ideális szinten tartására, ami 60-70 százalék körül van. Szellőztessünk legalább naponta kétszer öt percet!



öltözet: Ellenőrizzük le, hogy se túl melegen, se túl vékonyan ne legyenek felöltözve, emellett az iskolában vagy az óvodában legyen váltás ruhájuk arra az esetre, ha a rajtuk lévő átnedvesedne. Nézzük meg a cipőjüket is, hogy se kívülről ne ázzanak át, se belülről ne izzadjanak bele. Így a megfázást és a lábgomba kialakulását is megelőzhetjük.



kimelegedés: Hívjuk fel a figyelmüket arra, hogy ha a hidegben játék közben kimelegednek, ne vegyék le hirtelen a meleg ruháikat, mert az akár tüdőgyulladáshoz is vezethet.



+1 a lélek egészsége



A szülők feladata persze a fentiek betartásával sem ér véget, hiszen a gyermekek szervezetének óvása mellett nem szabad megfeledkezni a lelkükről sem. Olvassunk nekik mesét, töltsünk gyermekünkkel minőségi időt – hiszen a boldog, vidám gyerekek még a betegségekkel is könnyebben megküzdenek.