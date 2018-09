Huszonöt éven belül az elhízás miatt több brit nő lesz rákos, mint a dohányzás miatt

Huszonöt éven belül több brit nő lesz rákos az elhízás miatt, mint a dohányzás miatt - állítja a brit rákkutató közhasznú szervezet, a Cancer Research UK.



Nagy-Britanniában jelenleg a nőket érintő, megelőzhető rákos esetek 12 százaléka függ össze a dohányzással, és 7 százaléka azzal, hogy a páciens túlsúlyos vagy elhízott. Azonban mivel a dohányzók száma visszaszorulóban van, az elhízottaké pedig emelkedik, a szervezet szerint 25 év alatt eltűnik a két kiváltó ok közötti különbség - számolt be a jelentésről hétfőn a BBC News.



A Rákkutató szervezet számításai szerint 2035-re a daganatos betegségek kialakulásának 10 százaléka kapcsolható majd a dohányzáshoz - 25 ezer megbetegedés -, mintegy 9 százalékot, 23 ezer megbetegedést pedig a túlsúly okoz. A trend folytatódása esetén 2043-ra már több megelőzhető rákos megbetegedést okoz majd a nőknél a túlsúly, mint a dohányzás.



A brit férfiaknál hosszabb időbe telik majd, hogy az elhízás okozta rákos esetek száma meghaladja a dohányzással összefüggő megbetegedésekét, mivel Nagy-Britanniában több férfi dohányzik, mint nő.



A brit férfiak között nagyobb arányú az elhízottak száma, mint a nők körében, ugyanakkor a nők esetében az elhízottság erősebb motívuma a rák kialakulásának, mint a férfiaknál.



A jelentés szerint a dohányzás egyebek mellett akut mieloid leukémiát, tüdő-, hólyag-, bél-, nyaki, hasnyálmirigy- és gyomorrákot okozhat. A túlsúlyhoz vagy elhízottsághoz köthető daganatos betegségek közé tartozik a bél-, epehólyag-, vese-, máj-, mell-, petefészek- és pajzsmirigyrák is.



Linda Bauld, a szervezet rákmegelőzési szakembere hangsúlyozta, hogy a brit kormánynak a dohányzás visszaszorításának tapasztalataira építve kellene fellépnie a túlsúlyproblémák okozta rákos megbetegedések megelőzése érdekében. Mint rámutatott: a túlsúlyos gyermekekből ötször nagyobb eséllyel válik túlsúlyos felnőtt.



A szakember olyan megelőző intézkedések bevezetését javasolta a gyermekek védelmében, mint a gyorsételek este 9 óra előtti reklámozásának tiltása, valamint az ártámogatások korlátozása a kevésbé egészséges élelmiszerek esetében.



Bauld ugyanakkor megjegyezte, hogy a dohányzás visszaesése viszont ünneplésre ad okot. "Azt jelzi, hogy évtizedek figyelemfelkeltő munkája, amely a dohányzás egészségügyi kockázataira világított rá, továbbá az erős politikai fellépés, beleértve az adóemelést és a dohánymarketing eltávolítását, valamint a nyilvános zárt helyeken való dohányzás betiltását, megtérült" - emlékeztetett.