Hosszú nadrág a narancsbőr ellen? Kertben napozás a strand helyett? Rosszul csinálod - segítünk!

Ki vagyok én?

Mit lehet kérdezni?

Ki kérdezhet?

Hol lehet kérdezni?

Mikor és hogyan kapsz választ?

Szóval, kérdésekre fel!

Új tanácsadó rovattal jelentkezik a kisalfold.hu - a téma: életmód, diéta és fitnesz! A rovat felépítése a régmúlt tinimagazinjainak jól bevált és oly népszerű - én legalábbis mindig oda lapoztam először- kérdezz-felelek koncepcióján alapul. Az olvasók kérdezhetnek, a tanácsadó, -azaz én- pedig bizonyos számú kérdésre válaszol majd. Mivel az internet végtelen, nyilván jóval többre, mint egy kötött felületen az újságban.Nagy Eszter, 26 éves, újságíró. Olyan, ahol arról számoltam be, hogyan fogytam le 16 kilót 14 hét alatt. Meg igazából arról, hogy hogyan változott meg ezáltal az egész életem.Emellett az Életmód Club mosonmagyaróvári csoportvezetője vagyok az indulás óta. Ez egy csoportos életmódváltó program, ahol segítünk az átalakulni vágyóknak. Szeptembertől januárighárom megyei tagunk átalakulását is követhették az olvasók.Nem vagyok szakember. Sem személyi edző, sem dietetikus, vagy hasonló. Viszont én is lefogytam, sőt, teljesen átformáltam a testemet. És azóta több száz Életmódosnak segítettem, és segítek most is. Szóval a saját, és a náluk bevált étkezésem és edzéseim alapján tudok tanácsot adni másoknak. Ennek tudatában kérdezz!Bármit, ami témába vág: kaja, edzés, életmód, esetleg táplálékkiegészítők. És téged érint, és tudni szeretnéd rá a választ. Például hogy hogyan lehet kockás a hasad, hogyan pucolhatod le magadról nyárig a narancsbőrt, milyen gyakorlatoktól lehet szép formás a popsid, mi az ideális kaja reggelire, egyél-e vagy ne hat után, és hogy lefogyhatsz-e attól ha csak halat eszel salátával, vagy hogy mi a véleményem adott diétáról. De ezek csak példák. Mivel nincs arra lehetőségem, hogy részletesebben kikérdezzelek, nem fogok tudni speciálisan személyre szabott választ adni. Csak átfogót, ami általában mindenkinél működik.Igazából bárki. Kortól függetlenül, de a női terepen vagyok otthon, nyilván. Szóval ez igazából csajrovat lesz. Nem írom hogy női, mert tinédzsereknek is szívesen válaszolok.E-mailben. Küldd el a kérdésedet acímre, a tárgy mezőbe pedig írd bele, hogy "Életmód". Ez fontos, mert így azonnal tudom hova tenni a leveledet.Ami fontos: bármit kérdezel, írd bele a korodat, a testsúlyodat és a magasságodat! Ha tudsz küldhetsz magadról fotót is, ezt NEM TESZEM KI SEHOVA, csak nekem adott esetben jól jöhet a válaszadáshoz.Egy cikkben, körülbelül kéthetente. De ez a kérdések mennyiségétől függ majd. Remélem, hogy sokat kérdeztek, és kéthetente igény lesz a választ adó cikkekre. Nyilván az is a kérdések számától függ majd, hogy mennyire tudok válaszolni. De őszintén remélem, hogy mindenkinek!És még valami: ha olvastad a blogomat, már ismerheted a stílusomat. Ha nem: nem szeretnék magázódni, meg hivatalos,unalmas válaszokat adni. Maradok a megszokott személyes, humorosabb hangvételnél.