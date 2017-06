Hogyan vezessük be a csecsemő étrendjébe a glutént?

A hozzátáplálásról sokszor, sok helyen olvashatunk. Nemsokára pedig útjára indul Előke címmel egy olyan konferenciasorozat is, amely kitűnő szakértők segítségével ad lehetőséget az anyukáknak, kismamáknak arra, hogy mindent megkérdezhessenek, megtudhassanak, amit csak szeretnének a hozzátáplálás témájában.Nagyon sok kérdés érkezett már előzetesen is, például arra vonatkozóan, hogy miként kell a glutént bevezetni a kisbabák étkezésében írják a szervezők.



A csecsemőnk táplálása kezdetben igen egyszerűnek tűnik, hiszen az anyatejes táplálással, a kizárólagos szoptatással sok mindent kipipálhatunk. Kényelmes, mindig kéznél van és annyi, amennyire a babáknak szüksége van. Aztán elérkezünk ahhoz az időszakhoz, amikor megkezdhetjük a hozzátáplálást és számtalan új kérdés vetődik fel bennünk. Az egyik legkardinálisabb kérdéskör a glutén bevezetése, mellyel kapcsolatos ajánlások az elmúlt 5-10 évben nagyon sokat változtak.

Nézzük meg, mi az, amit eddig nem olvashattunk a médiában, ebben a témában.



Ahogy azt a szakemberek – védőnők, gyermekorvosok, dietetikusok – tudják a legjobban, a táplálás tudománya nem egy egzakt tudomány, ezért nehéz sokszor egyértelmű választ adni.



Azért, hogy hitelesen és szakszerűen adhassak választ, a kérdéseimet feltettem egy a gyermekkel foglalkozó allergológus-immunológus szakorvosnak, a védőnői egyesületnek és a dietetikusok kamarai kollégiumának; valamint sokat beszélgettem e szakmai szervezetek vezetőségi tagjaival a hazai álláspontról.

Egybehangzóan úgy fogalmaztak, hogy jelenleg a hazai érvényben lévő ajánlások (melyek a WHO javaslatait követik), azaz a védőnői és gyermekorvosi protokoll, valamint az ESPGHAN glutén bevetetéséről szóló ajánlás is elmaradnak a legújabb kutatásokhoz képest.

Ez nem jelenti azt, hogy a hazai szakemberek ne ismernék, vagy ne követnék az éppen aktuális kutatási eredményeket.

Ahhoz, hogy ezek a kutatási eredmények hazai ajánlássá váljanak még sok szakmai egyeztetésnek kell lezajlania ezt követően válhat hivatalosan ajánlássá, amit ma a média kommunikál az új ESPGHAN állásfoglalás kapcsán.

Azonban amíg nincs új hivatalos ajánlás, mely magába foglalja ezeket az újabb kutatási eredményeket addig a témával foglakozó szakemberek – védőnők, gyerekorvosok, dietetikusok, szakorvosok stb. – saját és a gyermekek érdekében nem mondhatnak mást, mint a hivatalos ajánlás. (Az újabb ESPGHAN állásfoglalás nem hivatalos ajánlás (nem érvényben lévő friss protokoll), ezért szakmailag nem helyes másképp tálalni azt anyukáknak, mint ami valójában.) Ismerve az eredményeket kötelesek tájékoztatni ezekről a szülőket és rájuk bízzák a döntést.

Egy kis előzetesként mindazok részére, akik a téma iránt érdeklődnek a rendezvény egyik főszervezője, Tibay Rózsa dietetikus és egészségtan tanár ad útmutatót a gluténkérdésről:

Mik a jelenleg érvényben lévő ajánlások a glutén bevezetéséről?A jelenleg érvényben levő hazai ajánlások szerint a glutén tartalmú élelmiszerek adásatörténjen, terhelve ezzel a mennyiséggel a csecsemő szervezetét.Pontos időpontot mondani nagyon nehéz, mert a hozzátáplálás megkezdésének dátuma függ a baba életkorától és a hozzátáplálásra való érettségtől.Anyatejes babák esetén mivel a WHO 6 hónapos korig javasolja a kizárólagos anyatejes táplálást – ez a szoptatás fenntartása mellett fog valószínűleg történni. Az ESPGHAN által végzett(melyeknél az utánkövetés idejéről nincs információnk)A kezdő mennyiséggel való terhelés jó, ha megtörténik még 12 hónapos kor előtt. Ha ez megtörtént tekinthetjük az étrendbe bevezetettnek a glutént. Ezután már adható nagyobb mennyiség is, amit nem definiál az újabb ESPGHAN állásfoglalás.(de nem definiálja mit ért ez alatt). Ha a csecsemő elsőfokú rokona cöliákiás, akkor genetikai vizsgálat javasolt a valódi kockázat megítélésére.Mivel ne történjen a glutén bevezetése?A glutén bevezetése NE háztartási keksszel, NE babakeksszel és lehetőleg nem több gabonás péppel történjen. Miért? A glutén-tartalmú élelmiszer nem tartalmazhat olyan összetevőt, amely adott életkorban a baba számára még nem kínálható.(pl. mogyoró-, diószármazékok), mert ezek adása nem javasolt még ebben az életkorban. A sokszor ajánlott több gabonás pépek esetében pedig, ha valamilyen nem kívánatos tünet jelentkezik nehéz kideríteni, hogy pontosan melyik gabona is volt a ludas.A mennyiségek és az egyes gabonafélék gluténtartalmának pontos meghatározásában a szegedi Gabona Kutató Intézet Lisztlaborjának munkatársai voltak segítségemre, rendelkezésemre bocsájtva azokat az információkat, adatokat, amelyek segítségével a saját konyhai mérlegemen mérni és számolni kezdtem fotókkal dokumentálva - mondta a rendezvény főszervezője.Tudni kell, hogy egy gabonaféle és az abból készült malomipari termékek (pl. liszt, dara, pehely) glutén tartalma számos tényezőtől függ. Ezért a lenti számításoknál szükséges egy +/- tévedési határral számolni és tekinthető ez átlag értéknek, semmint pontos bemért adatnak. De tájékoztató jelleggel pontosan megfelelőek és igazolt számok.3g liszt3,2g búzadara2,8g teljes kiőrölésű liszt2g árpa lisztBulátából kb. 3db a 3g-nyi, vagyis a 200mg glutént tartalmazó mennyiségEz az érték változhat 0,1-0,2%-os pontossággal az adott malom feldolgozási technológiájának függvényében, de általánosságban érvényesek ezek az adatok.3g liszt egy csapott mokkáskanálnyi mennyiség,3,2g búzadara kb. egy csapott kávéskanálnyi mennyiség.Az Előke – hozzátáplálásról mindenkinek rendezvényen, július 1-én, szombaton minden érdeklődő megtudhatja és kezébe foghatja ezeket a mennyiségeket árpából és rozsból is. Továbbá arra is választ kaphatnak a kismamák, hogy mekkora mennyiségű lisztből, búzadarából készítsenek főzeléket, bébipapit babájuknak a napi megfelelő mennyiségű glutén adásához.