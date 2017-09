Híres magyar kupolák változtak rózsaszínre - Fotók

A képeslapokon ismert magyarországi épületeket láthatunk egy kis csavarral: a kupolák a mellrák elleni összefogás hagyományos színében, rózsaszínben pompáznak.Az Egészség Hídja Összefogás gondozásában jelent meg az a 6 képeslapból álló sorozat, melyen híres magyar épületek láthatók rózsaszín kupolával. A Szent István Bazilika, a Dohány utcai Zsinagóga, a Budai Vár, a Fővárosi Állat- és Növénykert Elefántháza, az Esztergomi Bazilika és az Egri Főszékesegyház átszínezett kupolái a mellrák időben történő felfedezésének fontosságára hívják fel a figyelmet.„A képeslapokon olvasható felirat –– első olvasásra pusztán a valóban feltűnő, rózsaszín kupolákról szól, azonban a rózsaszín szalag a mondat végén rávilágít az üzenet valódi jelentésére, a mellrák időben történő felismerésének fontosságára" – mondta Jó Marianna, az Egészség Hídja Összefogás vezetője.A kampány részeként 5 épületről igazán lenyűgöző élményt nyújtó rövid drónvideók is készültek: Vivaldi zenéjét hallgatva közelíthetünk madártávlatból a teljesen élethűen átszínezett rózsaszín kupolákhoz. A videók az egeszseghid.hu honlapon elérhetőek.A képeslap sorozat egyben az Egészség Hídja Összefogás immár hagyományos mellrák ellenes Lánchídi Sétáját is felvezeti, mely idén 2017.október 1-jén, 18:30-kor indul a pesti hídfőtől. Az idei rendezvény a tavalyi nagy sikerű „Mire várunk? Ébresztő!" folytatásaként a „Mire várunk még mindig?" címet viseli.– Movember Magyarország, így a séta alkalmával a Lánchíd ezúttal nemcsak rózsaszín, hanem kék színnel is ki lesz világítva.A séta előtt 16 órától egészségesek és érintettek előadásokat hallgathatnak a témában a Magyar Tudományos Akadémia termeiben. A többi között olyan témák kerülnek szóba, mint a neoadjuváns kezelések, étrend és életmód az érintettek számára, vagy a média szerepe és felelőssége az egészségről való informálásban.30 000 képeslapot került be az egyik nagy országos női magazinba, valamint a kupolás képeslapok Hídséta helyszínén is elérhetőek lesznek.A kampányötlet és a megvalósítás a DeepInsight munkája.A mellrák elleni küzdelem érdekében az Egészség Hídja Összefogást hazánkban 2002-ben Nancy Goodman Brinker amerikai nagykövet asszony kezdeményezte. 2006-ban szervezett formában egyesületként folytatták a korábbi években megkezdett tevékenységet.Hazánkban az első PPP, azaz (private partnership program) kezdeményezéseként hívták életre az Egészség Hídját, amelynek alapító tagjai az akkor legjelentősebb rákellenes civil- és orvos-szakmai szervezetek és magánszemélyek voltak. Velük szoros együttműködésben támogatóik nagyvállalatok, az egészségügyben dolgozók és a kormányzati szféra.Az Egészség Hídja Összefogás legfontosabb célja az emlőrákos megbetegedések halálozási arányának csökkentése és a korai felismerés minden lehetséges eszközzel való elősegítése. Ma Magyarországon az egészségügyi intézmények országos szinten rendelkeznek mindazzal a szakértelemmel és eszközparkkal, amely a betegség korai felismeréshez és kezeléséhez szükséges, ám a korai felismerés feltételét jelentő szűrésen sajnos a meghívottak csak 50 százaléka vesz részt.