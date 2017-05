Hiába egészséges; ha elhízott, nagyobb a szívroham kockázata

A Birminghami Egyetem orvosi karának munkatársa, Rishi Caleyachetty és kollégái az Európai Elhízástudományi Kongresszus (EOC) éves ülésén Portóban mutatták be eredményeiket szerdán - számolt be róla a Science Daily tudományos-ismeretterjesztő portál.



A kutatók a brit háziorvosi rendszer elektronikus adatbázisát használták, 3,5 millió 18 évesnél idősebb ember 1995 és 2015 közötti adatait dolgozták fel, a résztvevőknek a vizsgálat elején nem voltak szív- és érrendszeri problémái.



Csoportokra osztották a résztvevőket a testtömegindexük és az anyagcseréjük állapota alapján. Egészséges, anyagcserezavar nélkül élő elhízottnak azt tekintették, akinek se cukorbetegsége, se magas vérzsírszintje, se magas vérnyomása nem volt.



Azt vizsgálták, különböznek-e egymástól a normális súlyú és az elhízott emberek szív- és érrendszeri kockázatai, ha mindkét csoportban az egészséges anyagcseréjűeket vették figyelembe.



Megállapították, hogy az egészséges anyagcseréjű elhízottaknak 50 százalékkal nagyobb az esélyük, hogy szívkoszorúér-betegségük alakuljon ki, mint a normális súlyú egészségeseknek, hét százalékkal nagyobb az agyérbetegségek rizikója, kétszer nagyobb a szívroham kockázata. Figyelembe vették a demográfiai tényezőket és a dohányzást is.



Az elemzés azt is kimutatta, hogy az elhízottak szív- és érrendszeri kockázata annál magasabb volt, minél több anyagcserezavaruk volt.



Caleyachetty hangsúlyozta, hogy az úgynevezett egészséges, tehát anyagcserezavar nélküli elhízás sem ártalmatlan állapot, ezért az egészségügyi dolgozóknak segíteniük kell, hogy ezek az emberek elérjék a normális testsúlyukat.