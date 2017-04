Hetente kétszer, átlagosan 4,3 kilométert futnak a magyarok

Sztanó Imre, az NN Biztosító elnök-vezérigazgatója a felmérés ismertetésekor kiemelte, a válaszadók 54 százaléka viszi a mobiltelefonját, 16 százalékuk okosóráját vagy futóóráját a futásra, főleg azért, hogy mérje a megtett távot, de több mint felük egyéb adatot is regisztrál vele.



A felmérés szerint a válaszadók többségének (58 százalék) elsődleges motivációja, hogy fitt maradjon, 43 százalékuk kikapcsolódni szeretne, míg minden harmadik futónak a fogyás a fő célja. A futóversenyre készülést a megkérdezettek nyolc százaléka jelölte meg elsődleges motivációként - ismertette.



Csanda Gergely, az NN Biztosító kommunikációs vezetője elmondta: egyre népszerűbb a futás, már mintegy 800-850 ezer ember fut "bizonyos rendszerességgel" Magyarországon, ami szép növekedés, pár éve ez a szám 700 ezer alatt volt. Körülbelül 100 ezren indulnak versenyeken is a kutatás és futóversenyek adatai alapján - tette hozzá.



A felmérésből az is kiderült, hogy van fogyasztói igény egy olyan mobiltelefonos alkalmazásra, amely a futáshoz kapcsolódóan vásárlási kedvezményeket ad. Az NN erre az igényre reagálva kifejlesztett egy ingyenes futóalkalmazást, a runaddictot. Ebben a futók a megtett kilométerekért pontokat gyűjthetnek, amelyeket futással, sporttal kapcsolatos vásárlási kedvezményekre válthatnak be, valamint egy évre szóló ingyenes csoportos élet-és balesetbiztosítást is lehet szerezni vele - mondta Sztanó Imre.



Az NN elnök-vezérigazgatója szerint az alkalmazásnak - ami további motivációt nyújthat a futáshoz - akár több tízezer felhasználója lehet.