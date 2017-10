Házi koszt ebédre és 2-3 kávé - ilyen a munkahelyi étkezési rutinunk

A többség hazai kosztot ebédel

Kávénemzet vagyunk

Kutatási minta: 650 fő, 18+ éves magyar internetező lakosság, nemre, korra, iskolai végzettségre és lakóhely típusára reprezentatív.

A hazai munkavállalók közel fele az íróasztal előtt ülve ebédel és rengeteg kávét iszik napközben - ezt a nem túl egészséges képet festette le a Profession.hu három évvel ezelőtt kutatása. A cég kíváncsi volt, hogy változott-e a magyar munkavállalkozók étkezései szokása, ezért újra elvégezte a nagy érdeklődést kiváltó felmérést.A legnépszerűbb munkahelyi étkezés továbbra is az ebéd, a dolgozók 84 százaléka eszik délben a munkahelyén. A válaszadók majdnem kétharmada otthonról vitt ételt fogyaszt, de ma már csak minden ötödik ember eszik a számítógép előtt ülve. Az ebédszünet megtartása hatalmas javulás a három évvel ezelőtti helyzethez képest, mert akkor azt állapították meg, hogy az emberek 40 százaléka munka közben kap be néhány falatot. A korábbiakhoz képest némileg emelkedett (6-ról 10 százalékra nőtt), de még mindig igen alacsony azok aránya, akik vendéglátóhelyen ebédelnek vagy ételfutártól rendelnek (9 százalék) - ezek a szokások továbbra is a magasabb végzettségűekre és a fővárosban élőkre jellemzőek inkább.A rendszeres kávéfogyasztók száma 73 százalékról 81-re ugrott, ugyanakkor a 4 vagy több csészével megivók aránya 14 százalékról 11 százalékra esett vissza. Ez a kicsiny javulás talán annak is köszönhető, hogy a 30 év alatti munkavállalók között a legnagyobb azok aránya, akik elutasítják a kávézást. Ezzel együtt a kávéivás továbbra is a munkahelyi rutin része, mivel a dolgozók 46 százaléka napi 2-3 csészével tartja éberen magát - derül ki a Profession.hu adataiból.A fenti adatokat érdekesen egészíti ki, hogy a válaszadók 63 százaléka saját bevallása szerint az átlagnál nagyobb hangsúlyt fektet az egészséges táplálkozásra, legalább ugyanennyien tanulmányozzák át az élelmiszerek címkéit, 69 százalék pedig nemcsak figyel az elfogyasztott mennyiségre, hanem többet is hajlandó fizetni az egészségesebb táplálékért.