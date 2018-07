Fokozottan figyeljünk intim egészségünkre a nyári időszakban!

A homokos, füves talajon kellemes érzés mezítláb sétálni, de a nyilvános toalettre, zuhanyzóba ne induljunk el papucs nélkül.

A kánikula és a nedves környezet elősegíti a baktériumok, gombák szaporodását, ezért ebben az időszakban és nyaralás közben érdemes fokozottan figyelni az intim higiéniai szabályok betartására. Dr. Pohl Ákos, a Czeizel Intézet szülész- nőgyógyász szakorvosának tanácsaival elkerülhetjük a kellemetlen tünetekkel járó fertőzéseket.A nyári időszakban a strandolás igényli a legnagyobb körültekintést, ha szeretnénk megelőzni a nyilvános helyeken ránk váró kellemetlen meglepetéseket. "Uszoda – és medencehasználatot követően mindig érdemes lezuhanyozni, és szárazra törölközni. Ne maradjon rajtunk nedves alsónemű, hiszen a fülledt környezet ideális táptalaj a hüvelyi panaszokat okozó baktériumok számára. Külön törölközőt használjunk a napozáshoz és a tisztálkodáshoz" – javasolja Dr. Pohl Ákos.A homokos, füves talajon kellemes érzés mezítláb sétálni, de a nyilvános toalettre, zuhanyzóba ne induljunk el papucs nélkül - számos gombás fertőzéstől kímélhetjük meg magunkat. Mosdóhasználat közben ügyeljünk arra, hogy a WC ülőkéjével ne érintkezzen a bőrünk, és lehetőleg készüljünk nedves törlőkendővel is. Az esztétikai felkészülést minimum 24 órával a fürdőzés előtt ejtsük meg, hiszen a bőr szőrtelenítést követő érzékenysége és az esetleges felszíni sérülések szintén gyulladáshoz vezethetnek.Menstruáció idején lehetőleg kerüljük a vízi élményeket, mivel ilyenkor sokkal fogékonyabbak vagyunk a fertőzésekre, a tampont pedig cseréljük a szokásosnál gyakrabban. A hőségben általános jótanács, hogy rossz minőségű, műszálas, túl szoros fehérneműk helyett válasszunk pamut alsóneműt és lenge ruhadarabokat."A leggyakrabban előforduló, nőket érintő megbetegedés a kellemetlen, égő, viszkető tünetekkel járó hüvelygombásodás" – figyelmeztet a szakember. "A fertőzés kialakulásért a nem megfelelő intim higiénia mellett felelős lehet a szénhidrátdús étrend, bizonyos antibiotikumok vagy akár kezeletlen cukorbetegség is." A tévhitekkel ellentétben nyári betegség a hólyaghurut, vagy más néven a felfázás is: a bakteriális eredetű fertőzésnek a hideg tulajdonképpen csak segítséget nyújt az immunrendszer legyengítésével. Meglepő lehet, de a táplálkozásunk minősége is befolyásolhatja intim egészségünket. Hüvelyi panaszok esetén kerüljük a cukros ételeket, az élesztőt és mellőzzük az alkoholfogyasztást.""A hüvelygomba kezelésére vény nélkül is kaphatók különböző kúpok, tabletták és kenőcsök, de ha nem vagyunk biztosak a betegség eredetében, vagy a tünetek között alhasi fájdalom és láz is jelentkezik, feltétlenül forduljunk orvoshoz!" – mondja Dr. Pohl Ákos.