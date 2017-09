Fogyási világrekordra készülnek Magyarországon!

A nagy fogyás: életmódváltó példaképek kerestetnek! Magyarország Európa legtúlsúlyosabb országa, évente több mint egymillió személy próbálkozik meg testsúlycsökkentéssel, de túlnyomó többségük nem tud tartós eredmény elérni.Ezen próbál egy teljesen új megközelítéssel segíteni a MediFitness™ Orvosi Diéta és Mozgásterápiás Team, a korábbi országos és Guinness rekordkísérletének továbbgondolása révén.Tudományos bizonyítékok állnak rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy a kedvezőtlen elhízási tendencia megállítható lenne a legnagyobb kockázatnak kitett 45-65 éves korosztály mozgásélményének életmódszintű javításával.Az első - hivatalosan is országos rekorddá nyilvánított - csoport sikerére és tapasztalataira alapozva a MediFitness Team szakértői csapata a szakmai szervezetekkel együttműködve kidolgozta a Kistérségi Fittségi Programot.A team orvosi ellenőrzés alatt álló mozgásterápiás és diéta programot biztosít mindenkinek, akiket házi- vagy szakorvosuk résztvevőként benevez.Dr. Englert Zoltán belgyógyász szakorvos, medical fitness specialista, a kistérségi program felelős vezetője elmondta, hogy a testsúlycsökkentéssel próbálkozók sikeres öt százalékának vannak közös vonásai, többek között a környezet számára való példamutatás elemi vágya.- A romló statisztikák arra világítottak rá, hogy az eddigi módszerek nem kellően hatásosak. Muszáj új utakat találni! Nem kell és nem is lehet 'mindenkit' egyszerre elérni, oktatni és motiválni - ehelyett keressünk példaképeket! A rekordkísérlet fogadtatása és eredménye megmutatta, hogy az életmódváltó példaképek keresése és oktatása jó döntésnek bizonyult.Az igazán elkötelezett bűvös öt százalék országos szinten félmillió embert jelent, egy ilyen nagy közösség már valóban olyan véleményformáló hatással lenne, amely képes tömegeknek átadni a tudást és a lelkesedést - így akár népegészségügyi szinten is mérhető pozitív változásokat előidézni - nyilatkozott a szakember.A modell első állomása Budapest agglomerációs övezete és kistérségei lesznek.A "Legfittebb Település" háziverseny keretében a kistérségek akár egymással is vetélkedhetnek az elért mérési adatok alapján, az eredményekből pedig komplex statisztikák és tudományos publikációk is készülnek majd.- Mint a megnevezés is mutatja, a rekordkísérlet optimális testösszetétel cenrtikus megközelítése a Kistérségi Fittségi Programban kiegészül az állóképesség és az erőállapot javításának szándékával, amelyek fontosságára egyre több orvostudományi vizsgálat eredménye is rámutat. A megfelelő testzsírarány és a fittség kéz a kézben jár - tette hozzá Dr. Englert Zoltán.A cél elérését a szakmai stáb térítésmentes szűrőprogramokkal, egészségügyi és fittségi mérésékkel, elemzéseken alapuló mozgásterápiás, diétás és stresszkezelő ajánlásokkal támogatja, de a helyi fitnesztermekkel való együttműködés részeként ingyenes belépőjegyeket is biztosítanak a résztvevőknek.A programról érdeklődni a www.medicalfitness.hu/kisprog honlapon lehet.