Felmérés: a gyermekvállalásnál fontos az anyagi biztonság, de ennél lényegesebb a lelki, érzelmi háttér

Fűrész Tünde, a Kincs elnöke vasárnap az MTI-nek elmondta: az intézet jelenleg is felmérést végez a Papp László Arénában zajló BabaMama Expóra látogatók között, hogy miként vélekednek a gyermekvállalásról. A kérdőívet már több mint kétezren kitöltötték. Hozzátette: a felmérés eredményét a www.koppmariaintezet.hu oldalon hozzák majd nyilvánosságra.



Az előzetes eredmények szerint a megkérdezettek több mint 70 százaléka azt mondta, nagyon lényeges a gyermekvállalásnál a lelki-érzelmi háttér, és ebben a tekintetben fontos, hogy a családbarát mentalitás minél inkább érvényesüljön az élet minden területén - tette hozzá.



Mint mondta, a válaszadók 30 százaléka mondta azt, hogy hasonlóan fontosak az anyagi szempontok, ebben a kormányzat igyekszik támogatást nyújtani. A válaszadók háromnegyede szerint a gyermekvállaláshoz fontosak a lakhatási körülmények, a biztos munkahely, az anyagi biztonság, a párkapcsolat stabilitása. Közel 100 százalék jelölte meg, hogy a gyermekvállaláshoz alapvető a testi, lelki, szellemi érettség.



A válaszadók 52 százaléka szerint fontos a házasság a gyermekvállaláshoz, ezen belül is 48 százalék gondolja azt, hogy jó, ha már a gyermek megszületése előtt összeházasodnak a szülők. Az első gyermek születésénél lényeges szempontnak nevezték meg a válaszadók a kapcsolat érettségét, a munkahelyi és az anyagi biztonságot. A testvérek születését közel 80 százalék azzal indokolta, hogy a gyermek számára fontos, hogy legyen testvére.



A megkérdezettek 57 százaléka szerint a munka és a család összeegyeztethető, ugyanakkor a saját munkahelyét a válaszadók mindössze 30 százaléka nevezte családbarátnak. A válaszadók 73 százaléka szerint a családi jólét alapját a munkajövedelemnek kell adnia.



A felmérés szerint a kisgyermekesek leginkább a párjuktól kapnak segítséget a gyermeknevelésben, de 50 százalékuk a nagymamára, negyedük a nagypapára is számíthat.



Fűrész Tünde elmondta, kérdezték a kisgyermekeseket és babát várókat a boldogságérzetről is, és egyértelműen látszik, hogy a boldogságérzetet kifejezetten javítja a gyermek - ezzel a válaszadók 90 százaléka értett egyet - és közel 80 százalék mondta azt, hogy a gyermek születése teljessé teszi az életet.



A Kincs elnöke kifejtette: nem csak a kisgyermekesek és várandósok megkérdezése fontos, ugyanilyen jelentős, hogy a szélesebb közvélemény is véleményt mondjon a gyermekvállalás ügyéről, amely alapvetően nemzeti ügy. Hozzátette: a kormányzat a nemzeti konzultáció során minden állampolgárt megkérdez a családok védelméről, és mindez nagyon jó iránymutatást fog adni, hogy a magyar család- és népesedéspolitika minél eredményesebb és hatékonyabb legyen.



A Kincs 2018-ban kezdte meg működését, Fűrész Tünde eddig megbízott, november eleje óta kinevezett vezetője az intézetnek. Az intézet feladata a magyarországi család- és népesedéspolitika segítése, támogatása hazai és nemzetközi kutatásokkal, elemzésekkel, szakmai eseményekkel.