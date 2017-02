Fájdalmas mozdulatok

Külső és belső károsodások

A teniszkönyök-betegség rendkívül kínzó és visszatérő állapot. Fotó: Dreamstime

A mozgás létrejöttéhez az izmok erejét inak viszik át egyik csontról a másikra. Az inak eredési és tapadási pontjai rendkívül speciális felépítésű helyei az emberi szervezetnek, ugyanis a megannyi izomrost ereje ezen a relatíve kis területen összpontosul, ezáltal óriási terhelést kiváltva az adott ponton. Ezen területek túlerőltetés miatt létrejövő sérülése, következményes gyulladása és fájdalma rendkívül gyakori jelenség. Ilyen esetben az eredési, illetve tapadási pontokon minimális részleges szakadások jöhetnek létre, mely kiváltja a fájdalmas gyulladást.Mindkét betegség esetén hasonló behatás jön létre a könyök külső, illetve belső oldalán. A betegségek elnevezésüket a két sportággal való kapcsolatuk miatt kapták.Hajlított könyök mellett egyszerűen ki lehet tapintani a felkarcsont kiszélesedő végét, a kétoldalt elhelyezkedő csontlécszerű képletet. A külső oldalról erednek mindazon izmok, melyek az alkar felső, szakszerűen háti részén futnak, míg a belső oldalról az alsó, azaz tenyéri oldali izmok indulnak. A külső oldali izmok végzik a csukló és az ujjak feszítését, míg a belső oldali izmok ugyanezen képletek hajlítását hozzák létre. A külső oldal károsodása a tenisz-, míg a belsőé a golfkönyök. Ilyenkor az eredési pontok válnak fájdalmassá, valamint az adott izmok mozgatása okoz fájdalmat.

A sport kevésbé emlegetett árnyoldalai

Természetesen minden olyan sport, munkavégzés vagy egyéb tevékenység, mely ezen izmok túlzott működtetésével jár, létrehozhatja a kórképet, de a fő kiváltó ok általában a sportolás. Általánosságban elmondható, hogy a teniszkönyök a gyakoribb kórkép. A tünetek között általában az alkar és csukló fájdalma és mozgáskorlátozottsága szerepel. Sokszor a betegek alig tudnak tárgyakat megfogni a kezükben.Fontos a korán megkezdett terápiaEnnek első lépése a kiváltó ok felfüggesztése és a végtag pihentetése. A fájdalmakcsökkentése érdekében gyulladáscsökkentő-fájdalomcsillapító gyógyszert rendelünk. Jó hatású a helyi krémezés, jegelés is. A panaszok csökkenésével párhuzamosan nyújtó gyakorlatok végzése indokolt. Nem szűnő, durva panaszok esetén szteroid injekció hozhat enyhülést. Amennyiben a konzervatív terápia nem hoz eredményt, akkor műtéti úton bemetsszük az izompólyát, valamint szükség lehet az izomeredés leválasztására is. Sajnos a betegség műtét mellett is többször maradék tünetekkel gyógyul, néha ismételt operációra kényszerülünk, mely miatt rendkívül fontos a megelőzés és az idejében elvégzett kezelés.Szerzőnk: Schendl Roland oropéd-, balesetsebész szakorvosCikkünket a Kisalföld hetente kedden megjelenő Gyógy-ír mellékletében olvashatják.