Ezt a finom gyümölcsöt érdemes enni köhögés ellen

Gondolta volna, hogy a füge az őszi-téli megfázás időszakában lázcsillapító, izzasztó, gyulladásgátló, hurutoldó hatású? A gyümölcs létfontosságú ásványi anyagokat és vitaminokat tartalmaz – van benne A-, B1-, B2-, C-, E és K-vitamin, antioxidánsok és Omega3-zsírsavak.



Sok vizet és növényi cukrot tartalmaz, amelyek segítenek kimerültség és méregtelenítés esetén. Enyhíti a székrekedést, a gyulladásban lévő aranyeret is megnyugtatja, sőt még a szív- és érrendszeri betegségekre is kiváló. Vizes vagy tejes főzetét ihatjuk a felső légutak betegségei, torokgyulladás, megfázás esetén, és segít a fogínygyulladás­nál is.



Forraljunk fel egy pohár tejet vagy vizet, tegyünk bele négy fügét, és hagyjuk állni 20 percig, majd mehet bele egy kicsi kurkuma is! Kortyolva fogyasszuk!