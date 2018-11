Ezért növesztenek bajuszt a férfiak novemberben

Ötvenéves kor fölött évente ajánlott az urológiai szűrővizsgálat - mondta Kubik András urológus az M1 aktuális csatorna hétfő reggeli műsorában.



A szakembert azzal kapcsolatban kérdezték, hogy idén novemberben is elindították a prosztatarák szűrővizsgálatainak fontosságára felhívó akciót, a Movembert, amelynek keretében bajuszt növesztenek a férfiak.



Az M1-en elhangzott: évente 4 ezer új beteget diagnosztizálnak prosztatarákkal, s 1500-an életüket vesztik a betegség következtében.



Kubik András urológus azt mondta: ha valakinek panaszai vannak - például vizeléssel kapcsolatos problémák, merevedési funkcióval kapcsolatos zavarok -, illetve ha a családban előfordult prosztatarák, akkor 40 éves kor fölött is ajánlott a szűrővizsgálat.



Kitért arra is, hogy bár a férfiak tartózkodnak az urológiai vizsgálattól, az nem tart tovább 10 percnél. Bejelentkezés nélkül bármelyik férfi elmehet a területileg illetékes szakrendelőbe urológushoz. Kubik András kiemelte: ha időben felismerik a - szervre lokalizált - prosztatarákot, akkor jók a gyógyulás esélyei.



Honti Dániel, a MentsManust Mozgalom alapítója és a Movember Magyarország Egyesület elnöke elmondta: folyamatosan érkeznek hozzájuk a megkeresések arra vonatkozóan, hogyan lehet támogatni az akciót, illetve hogy hova lehet elmenni szűrővizsgálatra.



Szólt arról is: van egy úgynevezett ProsztataKommandó nevű szolgáltatásuk, amelynek keretében országszerte PSA-mérést végeznek. Ez egy fájdalommentes szűrés, két csepp vérből végzik - emelte ki Honti Dániel, hozzátéve: az a tapasztalat, hogy ha valaki itt pozitív eredményt kap, akkor jobban rá lehet venni arra, hogy menjen el urológushoz további vizsgálatra.