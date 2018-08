Ezért egyen sok káposztát, brokkolit és kelkáposztát!

A keresztesvirágú zöldségekről már régen kimutatták, hogy jótékony hatással vannak a belekre, az azonban eddig nem volt egyértelmű, hogy ezt pontosan milyen módon fejtik ki. A londoni Francis Crick Intézet kutatói azonban most kimutatták, hogy a zöldségek emésztése során rákellenes vegyületek termelődnek - írja a BBC hírportálja.



A kutatók egereken és laboratóriumi körülmények között növesztett miniatűr beleken vizsgálták, hogy a zöldségek milyen hatással vannak a belek falára.



A bőrhöz hasonlóan a belek felülete is regenerálódik, ami nagyjából négy-öt napot vesz igénybe. Ez a folyamatos megújulás azonban csak szabályozott körülmények között lehetséges, máskülönben rák vagy bélgyulladás kialakulásához vezethet.



Az Immunity című folyóiratban publikált eredmények szerint a keresztesvirágú zöldségekben megtalálható vegyületek kulcsszerepet játszanak a folyamatban.



A kutatók az indol-3-karbinol nevű vegyületet tanulmányozták, amely ezeknek a zöldségeknek a rágásakor termelődik. "Fontos azonban, hogy a zöldségek ne legyenek túlfőzve, csak semmi szottyadt brokkoli" - mondta Gitta Stockinger, a kutatás egyik résztvevője.



A gyomorsav átalakítja a vegyületet, amikor az folytatja útját az emésztőrendszerben. A bél alsó szakaszába érve megváltoztathatja a bélfal regenerálását végző őssejtek, valamint a gyulladást szabályozó immunsejtek viselkedését.



A tanulmány azt mutatta, hogy az indol-3-karbinol vegyületben gazdag étrend megóvta az egereket a ráktól, még azokat is, amelyek genetikai adottságaik miatt a magas kockázatú csoportba tartoztak. A védelmet nyújtó étrend nélkül a bélsejtek kontrollálatlanul osztódtak.



"Még ha az egereknél be is indult a tumor kifejlődése, a megfelelő étrendre való átállás, megállította annak előrehaladását" - hangsúlyozta Stockinger.



"Időről időre rengeteg táplálkozási tanácsot kapunk, és általában nagyon zavarosak az ok-okozati összefüggések" - tette hozzá a szakember, aki maga is csökkentette étrendjében a húsok és növelte a zöldségek mennyiségét. "Ebben a tanulmányban azonban mi molekuláris szinten megmutattuk, hogy miként is működik ez a rendszer" - jegyezte meg a kutató.