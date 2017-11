Ezekre figyeljünk a 30-as, 40-es és 50-es éveinkben

A fehérjék ugyanis az izmainkat táplálják, míg a túlzott szénhidrátfogyasztás a zsírraktárakat növeli rajtunk. Abban az esetben, ha koplalni kezdünk, azaz az optimálisnál kevesebb mennyiségű táplálékot fogyasztunk, az izmaink lebontásából nyer a szervezetünk energiát, tehát a megoldástól ez áll a lehető legmesszebb.A diéták során kiemelten fontos szerepet kap a minőségi fehérjefogyasztás, hiszen a fehérjével az izmaink megtartását támogatjuk, ill. azt a folyamatot segítjük elő, hogy a kalóriadeficit során a szervezetünk a hiányzó energiát ne izom bontással, hanem zsírégetéssel állítsa elő.Vegyük sorra, hogyan kezeljük befektetési lehetőségeinket 30-40-50 évesen és azon túl!Először is rögzítsük magunkban azt, hogy a diéta szó nem lemondást, hanem lehetőséget nyújt, azaz az egyik legpozitívabb szavunk, ha minőségi életet szeretnénk élni. Azt szeretnénk megmutatni, hogyan is válhatunk mi magunk a legjobb befektetéssé tudatos odafigyeléssel. Az elérendő cél: a kilók számától függetlenül egy feszes, tónusos, izmos testben élő egészséges fitt ember.Ebben a korban még aránylag gyors az anyagcsere, és némi odafigyeléssel, néhány napos diétával is könnyű leadni a felesleget. A harmincas éveinkben a legfontosabb az egyensúly, a sok minőségi étel (zöldségek, megfelelő fehérje fogyasztása) és persze a rendszeresség!Ha minden évben csak egy kilót ugrik fel, az tíz év alatt, bizony 10 kiló felesleget jelent, amit már nehezebb lesz leadni a negyvenes években, amikor végre izgalmas középkorú életünket élhetjük új kihívásokkal, új lehetőségekkel, új élethelyzetekkel és kapcsolatrendszerrel.Ez olyan felpezsdítően hangzik, hogy adjuk is meg magunknak az esélyt minderre az alábbiak bölcs értelmezésével:1. Figyeljünk oda a táplálkozásra! Étkezzünk változatosan, kerüljük a Junk Food-t, hiszen ezeknek nagyon alacsony a tápanyagtartalma. Helyettük válasszunk olyan ételt, vagy étkezés helyettesítőt, például a Turbó Diéta fehérje turmixot, amelynek magas a fehérje, alacsony a szénhidráttartalma, és vitaminokat, ásványi anyagokat is biztosít a szervezetünk számára.Ezek támogatják leginkább az anyagcserét, és az izomzat megtartását.2. 14 napos turbó diéta: érdemes rendszeresen tartanunk "tisztító" kúrákat, például egy tizennégy napos intenzív fehérje kúrát, ami által nem lesz leterhelve az emésztőrendszer, így sokkal könnyebbnek fogjuk magunkat érezni, ezáltal pedig boldogabb, és kiegyensúlyozottabbak leszünk!Ezt a diétát akkor is végezhetjük, ha fogyni szeretnénk, de akkor is jó választás, ha szeretnénk megtisztítani a szervezetünket a méreganyagoktól.Az ilyen "böjtök" alkalmával is nagyon fontos a megfelelő fehérjebevitel!3. Ha jobban alszunk, könnyebben fogyunk!A minőségi alvás legalább annyira fontos, mint az étkezés, hiszen a szervezetnek és a hormonháztartásnak megfelelő működéséhez szüksége van az éjszakai regenerálódásra.Ha a 30-as éveinkben jók voltunk az testünkhöz, az most meghálálja magát.A negyvenes évek ugyanis a változókort hozza magával, a menstruáció egyre ritkábbá válik, végül elmarad. Ezzel azonban komoly hormonális átalakulások is végbemennek a szervezetben, ezért tapasztalhatunk kevésbé előnyös változásokat.Ilyen lehet a hajhullás, a kevésbé rugalmas bőr és persze a hízás.De megijedni nem kell, mert életmódváltással mindezeket a lehető legkönnyedebben lehet megélni!

A negyvenes évek közepétől a fehérjebevitel jelentősége felértékelődik, hiszen az nem csak az izmaink építőköve, hanem a kötőszövetünkben található kollagéné és elasztiné is, melyek a bőr rugalmasságáért felelnek. A hormonjaink egy része is fehérje (inzulin, adrenalin, nemi hormonok, tiroxin stb.), sőt még a hajunk is abból épül fel. A megfelelő fehérjefogyasztással rengeteg életkorból adódó problémánk kitolható vagy enyhíthető

Handl Tamara

Handl Tamara, a Turbó Diéta szakmai vezetője elárulja, mire kell leginkább figyelnünk.– árulta el a szakértő, aki azt is hozzátette, hogy a helyes táplálkozás kialakításához ma már könnyen találunk kényelmes megoldásokat.„Ha magas fehérjetartalmú étkezést helyettesítő fehérje turmixport fogyaszt valaki például vacsora helyett, az egy teljesértékű étkezésnek fog számítani, és tartalmazza a megfelelő fehérje, ásványi anyag és vitaminbevitelt."Tipp: részesítsük előnyben a tejtermékeket, sovány húsokat, halakat, próbáljunk rostokban gazdag étrendet követni. Ez nem csak sok zöldség és gyümölcs fogyasztását jelenti, hanem teljes kiőrlésű lisztekét is.Érdemes sokkal inkább törekedni a minőségre, mint eddig!

Ami a negyvenes éveinkben elkezdődött, az sajnos most folytatódik!Ez azt jelenti, hogy az előző két korosztálynak megírt tanácsokat mindenképpen tartsuk be, hogy minőségi életet és boldog nyugdíjas éveket élhessünk meg!Szó sincs arról, hogy most már sosem ehetünk meg jóízűen egy szelet sütit, sosem ihatunk meg egy koktélt…Egyszerűen csak ebben a korban pont a diéta alapelveit kell követnünk, mégpedig napi szinten: sovány fehérje, sok-sok zöldség, gyümölcs, kevés szénhidrát, könnyű levesek, tejtermékek és a szervezetünk számára fontos zsírok.A mozgás ugyancsak előnyös, de inkább a lassú, kevésbé megerőltető változata, főleg, ha idáig alig-alig sportoltunk.