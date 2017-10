Ezekre figyeljen ősszel, ha kisbabája van

Az évszakváltást sokszor a felnőttek is megszenvedik, de a babák még érzékenyebben reagálhatnak az időjárás változására vagy éppen a levegő minőségének romlására. Mit tehetünk szülőként, hogy megkönnyítsük ezt az időszakot? Dr. Makleit László belgyógyász segít néhány hasznos tippel.

Figyeljen a levegő minőségére! Nem zárkózhatunk be a négy fal közé, sőt levegőzni az őszi időszakban is kell. Csak kicsit nagyobb körültekintést igényel, ugyanis a hideg mellett számolni kell a levegő szennyezettségével is. A fűtési szezon indulásával a füst és a szmog a kicsiknél könnyen légúti irritációt okozhat. Ráadásul a fűtés miatt a lakásban szárazabb a levegő, ez pedig szárítja a bőrt és a légúti nyálkahártyát, ezért a megfelelő páratartalom biztosítása, és a párásító folyamatos tisztántartása is nagyon fontos.

Készüljön fel a szabadtéri játékra! – Az igazán hűvös, szeles idő beköszöntével a hidegnek, szélnek kitett bőrfelületen, az arcon, kezeken kialakulhat pirosodás, sebesedés. Ezért, ha hűvösebb napokon szabadtéri játékra készülünk, adjunk a kicsire sapkát, kesztyűt. Mivel a babák bőrének víztartalma magasabb, mint a felnőtteké és a hámréteg felső része még nem vastagodott meg, a szél hatására bőrük könnyebben kiszárad. A kicserepesedett száj védelmére beszerezhetünk baba ajakápolót, azonban ha a tünetek néhány napon belül nem múlnak el, mindenképpen mutassuk meg a gyermeket orvosnak – javasolja Makleit László belgyógyász.

Előzd meg a pelenkadermatitiszt! – Azt gondolhatjuk, hogy a pelenka alatti bőrirritáció csak nyáron okozhat gondot a meleg miatt. Sajnos ősszel is előfordul, mégpedig azért, mert a melegebb napokon is hajlamosak vagyunk a babát túlöltöztetni, és ilyenkor a bőr könnyen kipállik – figyelmeztet a szakértő. Az öltöztetés, pelenkázás előtt mindig hagyni kell, hogy a bőr és a hajlatok is teljesen megszáradjanak, és ilyenkor ajánlott törlőkendőt és popsikrémet használni. A babák számára kifejlesztett nedves törlőkendő használatával megelőzhető a pelenkadermatitisz kialakulása. A Sudocrem Soft Clean törlőkendő E-vitamint és panthenolt is tartalmaz, így nyugtatja, táplálja a bőrt és véd a fertőzésektől. Érdemes parabén- és alkoholmentes popsitörlőt beszerezni, mely kíméletesen ápolja az érzékeny területeket is.

Ne feledkezzen el a megfelelő vitaminpótlásról! – Ősszel a kevesebb napsütés miatt a D-vitamin pótlására is fokozottan ügyelni kell. Csecsemőkorban naponta kb. 10-15 mikrogramm szükséges, 1 éves korig ezt folyamatosan adagolnunk kell a babának, később, 3 éves korig pedig ősztől tavasz végéig. A vitaminadagolást mindig bízzuk a gyermekorvosra, mert nem mindegy, hogy anyatejesen vagy tápszeresen táplált babáról van szó – tette hozzá a belgyógyász.