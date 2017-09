Érzékeny kérdés - Hogyan tisztítsuk helyesen a kisgyermekek fülét?

Egy puha törölköző, vagy pelenka sarkával töröljük szárazra a látható részeket.

A mindennapos tisztálkodás elengedhetetlen része a gyerekek fülének tisztítása, azonbanA fül-orr-gégész szakértő segítségével elsajátíthatjuk a helyes módszert, fertőzésektől és gyulladástól, fájdalomtól kímélve meg gyermekünket.Bár a mindennapi higiéniai gyakorlat kötelező eleme, a fülek tisztításáról hajlamosak vagyunk elfeledkezni, vagy épp ellenkezőleg, túlzásba visszük az érzékeny hallójárat takarítását. A rosszul megválasztott módszerrel azonban többet árthatunk, mint használunk. A Czeizel Intézet fül-orr-gégész szakorvosa, Dr. Fülöp Györgyi segítségével elkerülhetjük a leggyakoribb hibákat.

Ha mégis nagyobb mennyiségű fülzsír gyülemlik fel a kicsi fülében, akkor azt javasolnám, hogy annak gondos kitakarítását végezze fül-orr-gégész. Jó esetben ez olyan rendelőben történjen, ahol fekvő ágy is rendelkezésre áll, mert ott lehet precízen, a hallójáratot nem felsértve kiemelni a fülzsírt, ill. fekve sokkal kisebb az esélye, hogy a gyermek elrántja a fejét, ami sérülést okozhat. Van, amikor a patikákban kapható paraffin-, vagy olívaolajos cseppentéssel fel tudjuk lazítani a zsírt, így az könnyebben távozik és nem szükséges orvoshoz fordulni, de időnként éppen ez duzzasztja fel a zsírt és okoz teljes dugulást. Sós vizes fülsprayk használatának én nem látom semmilyen előnyét. Medencében tartózkodás után ügyeljünk rá, hogy nem maradjon a hallójáratban víz, ezzel általában megelőzhetjük a hallójárati gyulladás kialakulását.

„A hallójárat tisztaságáról a fül öntisztuló mechanizmusa gondoskodik: az egyébként védelmet nyújtó fülzsír a szennyeződésekkel, kórokozókkal együtt, normál esetben természetes úton ürül ki a hallójáratból" – mondja Dr. Fülöp Györgyi. „A fülzsír pH-ja egyébként savas, ez a védőfunkció része, viszont ezért sem szerencsés, hogy lúgos kémhatású szappannal, tusfürdővel igyekszünk eltávolítani a fiziológiás védelmi rendszert."A szakorvos javaslata, hogyEgy puha törölköző, vagy pelenka sarkával töröljük szárazra a látható részeket. A hallójárat belső szakaszát normál esetben egyáltalán nem szükséges tisztítani, mert ott nem is termelődik fülzsír. A mélybe csak úgy juthat be, ha a pálcikával, vagy fürdéskor vízzel rossz irányba, befelé toljuk, elősegítve így fülzsírrögök, dugók képződését, melyeket már otthoni praktikákkal nem lehet és nem is szabad megpróbálni eltávolítani!– figyelmeztet a Czeizel Intézet szakorvosa.