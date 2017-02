Enyhül a Járvány - Kevesebb a beteg, de ezt csak a statisztika érti

Van más is



A laboratóriumi vizsgálatok szerint az influenza még mindig nincs egyedül, a szintén felső légúti tüneteket okozó adeno- és RS-vírussal pingpongozottmúlt héten is.

– Hát nem azt mondták, hogy enyhül a járvány? – kérdezte csalódottan az anyuka, akit tegnap a győri gyermekorvosi rendelőbe lépve valóságos tömeg fogadott, és már a fogason is alig talált helyet.A figyelőszolgálat legfrissebb jelentése szerint múlt héten továbbcsökkent az influenzások száma, és orvoshoz is kevesebben mentek, de nem az anyukák hibája, ha nem ezt érzik. Óriási járvány vonul végig az országon és még mindig emberpróbáló heteket élünk. Hiába kisebbek a számok, túl magasról indultak.Az országban múlt héten átlagosan 447 influenzás jutott 100 ezer lakosra. Győr-Moson-Sopron a szezon kezdetén lecövekelt az élvonalban, és a legfrissebb adattal is ott marad: 740 a 100 ezer lakosra jutó betegek száma. A figyelőszolgálat jelentése úgy fogalmaz: „magas az influenzaaktivitás". Komárom-Esztergom ezúttal sem kereste a feltűnést, az 564 beteg viszont tagadhatatlanul magasabb, mint az országos átlag.Ezért vannak tele az orvosi várók, folyosók. Az orvosok beleadnak mindent, volt, aki 8–11-ig rendelt hivatalosan, mégis csak fél 2-kor ment haza, mert addigra fogytak el a betegei.A pedagógusok arra panaszkodnak, hogy nehéz haladni a tananyaggal. Hiába aggódnak a szülők, hogy sokat kell majd pótolni, az orvosok inkább adnak még pár napra igazolást, „csak jöjjön helyre rendesen az a gyerek". Az óvodákban a legváltozatosabb a kép, az egyik héten már-már úgy tűnik, hogy helyreáll a rend és a tizenkilenc fős létszám, aztán egy reggel megint csak ötig jut az óvó néni a számolásban.„Kérjük a szülőket, hogy akinek fuldokolva köhög a gyermeke, orvoshoz vigye és ne hozza oviba a tömeges megbetegedések elkerülése végett" – ezt írták ki az egyik győri oviban az ajtóra. Sejteni lehet, mi történt: bár közösségbe csak akkor mehet újra egy ovis, ha viszi a pecsétes gyógyult papírt, a farsang valószínűleg meglágyította az óvó nénik és az anyukák szívét is...Míg az idei járvány eddig leginkább a 14 év alattiakat érintette, most fordult a kocka. Ahogy tél végére lemerülnek szervezetünk vitamin- és energiaraktárai, úgy lesz több a felnőtt beteg. A 15–34 évesek most már több mint a harmadát tették ki a betegeknek, nyomukban a 35–59 évesekkel, akik a betegek újabb közel harmadát adták. Úgy tűnik, a 60 év felettiek tudnak magukra vigyázni a legjobban, az ő korosztályukban alig tíz százalék a beteg.Az óvintézkedés továbbra is javasolt, tömegben keveset, szabad levegőn sokat érdemes tartózkodni, nem árt a vitaminpótlás és a megfelelő folyadékfogyasztás.