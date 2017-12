Emmi: még érdemes beadatni az influenza elleni védőoltást

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért Felelős Államtitkársága folyamatosan figyelemmel kíséri az influenza megbetegedések számának alakulását, a jelentések alapján végzett becslés szerint december 4-17. között 8750 beteg fordult orvoshoz influenzaszerű tünetekkel. A betegek egyötöde volt gyermek. A 100 000 lakosra jutó orvoshoz forduló betegek száma Fejér, Pest és Győr-Moson-Sopron megyében volt a legmagasabb.



Az adatok szerint a 2017/2018-as influenza szezonban eddig Baranya, Győr-Moson-Sopron és Tolna megyében diagnosztizáltak influenzavírus okozta megbetegedést, mindegyikért az influenza B vírusa volt felelős.



Jelenleg Európában is alacsony az influenza aktivitása, a legtöbb országban szórványosan fordulnak elő megbetegedések. Eddig viszonylag kevés vírust mutattak ki, közülük több volt influenza B, mint influenza A vírus.



A kormány idén is lehetőséget biztosít az influenza fertőzés szempontjából kockázati csoportba tartozók térítésmentes vakcinával történő védőoltására. Ebben a szezonban is 1,3 millió térítésmentesen felhasználható influenza elleni vakcina áll rendelkezésre Magyarországon.



Mivel az influenza vírusok járványos terjedése még nem kezdődött meg, az influenza elleni védőoltást még mindig érdemes beadatni - hívta fel a figyelmet a szaktárca.