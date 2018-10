Előjelezheti a kisgyerek bélflórája a későbbi elhízás kockázatát

A kisgyerek bélflórájának összetétele jelezheti a későbbi elhízás kockázatát egy amerikai tanulmány szerint.



A kutatók szerint a bélben élő mikrobák összetétele a második életévben összefügg a 12 évesen mért testtömegindexszel (BMI) - számolt be róla a Science Daily tudományos hírportál.



A kétévesen mért BMI (a testmagasság osztva a testtömeg négyzetével) nem volt jelentősen magasabb azoknál a gyerekeknél, akik később túlsúlyosak vagy elhízottak lettek, ami arra utal, hogy a bélflóra összetétele lehet a túlsúlyhajlam legkorábbi figyelmeztető jele.



"Ha további kutatások megerősítik az eredményeinket, a bélflóra összetétele fontos szerepet játszhat a gyerekek elhízási kockázatának korai szűréséhez, amikor még nincs rajtuk túlsúly" - mondta Maggie Stanislawski, a Coloradói Egyetem PhD-hallgatója, a kutatás résztvevője.



A kutatók 165 olyan kisgyerek adatait elemezték, akiknek megvoltak a 12 évesen mért BMI-számaik is. Az adatok egy nagyszabású norvég felmérésből származnak.



A norvég felmérés 2002-ben kezdődött, nagyjából 550 gyerek vesz benne részt, ma tizenévesek. A kismamákat a szülés után, a kórházban kérték fel a részvételre. Tizenkét évesen a gyerekek 20 százaléka volt túlsúlyos vagy elhízott.



A tudósok összehasonlították a gyerekek 12 éves kori BMI-jét a bélflóramintájukkal, amelyet hat alkalommal vettek: négy- és tíznaposan, majd egy és négyhónaposan, végül egy és kétévesen.



A kutatók összefüggést találtak a 12 éves kori, nem és kor szerint módosított BMI és a tíznaposan, valamint kétévesen vizsgált bélflóra-összetétel között.



"Egyévesen erősebb volt az összefüggés, mint a korábbi minták esetében, de kétévesen volt a legerősebb. Azok a gyerekek, akik később elhíztak, kétévesen még nem mutatták ennek más előjelét. Mivel a bélflóra összetételét az étrend befolyásolja, az összefüggés tükrözheti azt is, mivel etették a gyerekeket" - mondta Stanislawski.



Hangsúlyozta, hogy a gyerekek jó bélflóra-összetételét úgy is támogathatják a szülők, ha minél többféle zöldségből és rostokból álló, kiegyensúlyozott étrendet kínálnak neki.



Az írás az mBio című szaklap friss számában jelent meg.