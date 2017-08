Elkészült az Orgazmus-térkép: ennyiszer élik át a gyönyört hetente a magyar nők

belgák

Július 31-én ünneplik világszerte a Nemzteközi Orgazmus napot, amely egy olyan kutatást inspirált, amely keretében 20 európai ország női lakosságának orgazmussal kapcsolatos tapasztalatait vizsgálták és ezzel létrehoztak egy Orgazmus-térképet, amely bemutatja, hogy hol és hányszor élnek át legtöbbször orgazmust a nők.A 2017-es európai Orgazmus-térképet a VictoriaMilan hozta lére, mely egy olyan társkereső oldal, ahol házas vagy hosszútávú párkapcsolatban élő emberek keresnek házasságon kívüli viszonyt. A térkép elkészítése során 8307 aktív női felhasználót kértek meg arra, hogy tartsanak egy kis szünetet a hálószobában és, hogy hetente hányszor aktívak szexuálisan, a többszörös orgazmusuk gyakoriságáról valamint az együttlétek alkalmával átélt orgazmusok számáról kapcsolatban engedjenek bepillantást nyerni.főként a kulináris képességeikről ismertek – a csokoládé, ostya és sült krumpli általában szerepelnek az étlapjukon – de a felmérés kimutatta, hogy a hölgyeket a kalóriaégetésben az orgazmus is nagyban segíti, mivel azt állítják, hogy 13,86-szor élik meg a gyönyört hetente.Nem titok, hogy aimádnak szerelmeskedni – a francia férfiak, vitán felül a legjobb szeretők a világon, beleértve azt is, hogy hetente 11,34 alkalommal kényeztetik a partnerüket.Azszerencséjük van, mivel a smaragdzöld szigeten a hölgyek hetente 10,64 alkalommal sikolthatnak fel a gyönyörtől. Az írországi időjárás miatt a párok jogosan találhatnak kifogást arra, hogy több időt töltsenek a hálószobában.Zárt ajtók mögött azlakói nem olyan zárkózottak mint amilyennek tűnnek. A hölgyek az Egyesült Királyságban azt állítják, hogy hetente 9,87-szer élnek meg orgazmust, ami azt jelenti, hogy idejük jelentős részét töltik a hálószobában, ahol nem kell betartaniuk az illemszabályokat.Nem jelent meglepetést, hogy a spanyol senoriták jelentős helyet foglalnak el az Orgazmus-térképen. Alelkesedése és szenvedélye biztosítja, hogy a spanyol urak nem hagyják, hogy a hölgyeik addig pihenjenek, amíg el nem érik a gyönyört. Átlagosan heti 9,73 alkalommal van a spanyol nőknek orgazmusa.hölgyek ismertek arról, hogy bicikliznek, de a kutatás azt is kimutatta, hogy nem csak biciklin ülve töltenek el sok időt. Hollandiában az alsó régiókról is jól gondoskodnak, hiszen a hölgyek elmondása szerint hetente 9,31 alkalommal élnek át orgazmust.A huncutszeretik a hálószobában tölteni az időt - mivel a férfiaknak mindene az egyenlőség, így ez biztosítja, hogy a hölgyekre is ugyanúgy odafigyeljenek, mint a férfiakra. Ennek eredményeképpen a norvég nők hetente 9,17-szer élhetik meg a gyönyöröket.nincsenek túl messze a norvégok mögött – a skandinávok hírhedten kísérletezőek a hálószobában és szeretnek új dolgokat kipróbálni. Viszont az állandó, hogy a nők hetente 8,89-szer és 8,82 alkalommal érik el az orgazmust.Azférfiak romantikája és varázsa következtében az olasz nőket intim pillanatokkal ajnározzák. Az olasz nőket a hét folyamán túlfűtött pillanatokkal kényeztetik, és ennek eredményeként átlagosan 8,26-szor érik el a csúcsot.a tökéletes környezet, ahhoz, hogy megvaduljanak és benedvesedjenek, így egyetlen pillanatot sem vesztegetnek. A görög nők azt mondják, hogy hetente átlagosan 7,84 alkalommal szexelnek és érik el a csúcsot - és hogy a mediterrán férfiak tökéletesítették a képességeiket a hálószobában.nőknek nincs semmi bajuk azzal, hogy kimutassák szükségleteiket és igényeiket, és a német férfiaknak sincs semmi gondjuk azzal, hogy ezeknek a hölgyek vágyait kielégítésék. A német férfiúi igyekezet eredményeképpen egy átlagos német nő az orgazmust heti 7,63-szor él át.Ha azon tűnődsz, hogy aésnők miért látszanak mindig olyan egészségesnek és boldognak, a válasz az lehet, hogy naponta legalább egyszer orgazmusuk van. Átlagosan a svájci és szlovák szirének hetente 7,21 alkalommal élik meg a gyönyöröket.egyáltalán nem hagyták élvezetre kiéhezett állapotban – sőt, a magyar édeskéket hetente 6,72 alkalommal juttatja el partnerük a csúcsra.Azférfiak nagylelkűek a hálószobában, gondoskodnak szerelmes hölgyeikről és biztosítják, hogy hetente legalább 6,44 alkalommal érjék el az orgazmust.férfiak a szorgalmukról ismertek, és úgy tűnik, hogy sosem tartanak szünetet - még akkor sem, ha lefekvésre és hölgyeik kényeztetésére kerül a sor. A lengyel nők hetente körülbelül 6,37 alkalommal élnek át észbontó orgazmusokat.a hölgyek arról ismertek, hogy szépek és szőkék, és hogy a férfiak túlságosan is tisztában vannak azzal, hogy ki kell elégíteniük őket, mert különben más fogja ezt boldogan megtenni. Annak érdekében, hogy megakadályozzák, hogy máshol keressenek boldogságot, a cseh férfiak hetente 5,95 alkalommal kényeztetik a hölgyeiket.az élvezetet nagy adagokban tálalják, mivel a hölgyek a hét folyamán többször élnek át orgazmust. A portugál hölgyek azt állítják, hogy hetente átlagosan 5,67 alkalommal kényeztetik őket a férfiak.nők végeznek az utolsó helyen, amikor az Orgazmus-térképről van szó. A finn nők általában heti 4,48 alkalommal élnek át orgazmust, azonban ők elégedettek ezzel, hiszen szerintük a minőség és nem a mennyiség a fontos.

A Victoria Milan alapítója és vezérigazgatója, Sigurd Vedal, azt mondta, hogy nincs arra mentség, hogy ne biztosítsuk a nőknek az orgazmust a meghitt együttlétek során, és tegyük ezt a lehető legtöbbször.Mindannyian tudjuk, hogy egy kicsivel több idő, erőfeszítés és tanulás iránti érdeklődés, az, amivel el lehet juttatni egy nőt a csúcsra – és a kutatásunk azt mutatja, hogy a nők kezdik egyre magabiztosabban kimutatni azt, amire szükségük van ahhoz, hogy eljussanak a csúcsra.- Bizonyított tény, hogy a nőknek Európa-szerte egynél több orgazmusuk van naponta. A kielégítő szexuális élet nagyszerű a mentális és fizikai egészség szempontjából, és a mindennapi életet sokkal élvezetesebbé teszi - mondta Sigurd Vedal.