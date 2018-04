Elkerülhetik a felnőttkori cukorbetegséget azok a gyerekek, akik 13 éves korukra lefogynak

Elkerülhetik a felnőttkori cukorbetegség megemelkedett kockázatát a túlsúlyos gyerekek, ha 13 éves korukra visszanyerik normál súlyukat - ezt állapította meg egy nagyszabású dán tanulmány. A túlsúlyosság minden életkorban emeli a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának kockázatát. Az azonban nem ismert, hogy mikor és mennyire csökkenti ezt a kockázatot, ha a túlsúlyos ember veszít a súlyából.



Ezzel a témával foglalkozva a Koppenhágai Egyetem kutatói az Európai Unió finanszírozásával készítették el a szerdán a New England Journal of Medicine folyóiratban megjelent tanulmányt - ismertette a medicalexpress.com. A tanulmány szerint a serdülőkori túlsúlyosság különösen káros lehet, ám ha a serdülőkorig a gyermek visszanyeri normális testsúlyát, az sokat számíthat az egészsége szempontjából - magyarázta Stephen Daniels, a denveri Coloradói Orvosi Egyetem vezető gyermekgyógyásza, aki nem vett részt a vizsgálatban.



A kutatásba több mint 62 ezer férfit vontak be Dániában, ahol a kötelező iskolai és katonai szolgálat alatti orvosi vizsgálatok révén évtizedekig követni tudták egészségi állapotuk alakulását. A résztvevők testsúlyát és magasságát 7, 13, 17 és 26 éves korukban rögzítették. Az országos egészségügyi adatbázisból pedig meg tudták állapítani, hogy felnőttkorukra hányuknál alakult ki cukorbetegség. A hétévesen túlsúlyos, de 13 évesen már normális testsúlyú gyerekeknél felnőtt korukra hasonló volt a cukorbetegség kialakulásának kockázata, mint azoknál, akik sohasem voltak túlsúlyosak.



Akik csak 13 évesen, vagy csak 7 és 13 éves voltak túlsúlyosak, azoknál alacsonyabb volt a kockázata a betegség későbbi kialakulásának, mint azoknál, akiknél egész serdülőkorukban megmaradt a túlsúly, viszont magasabb kockázattal lettek később betegek, mint akik sohasem híztak el. A Harvard közegészségügyi karának kutatója, Steven Gortmaker reményteli eredményt emlegetett a kutatással kapcsolatban. Mint hangsúlyozta: ha egészen fiatal korban sikerül leállítani a túlsúlyosság növekedését, valódi eséllyel megelőzhető lesz a jövendőbeli diabétesz. A tinédzserkor azért olyan fontos ebből a szempontból, mert a serdülőkorban a gyerekek a pubertás természetes részeként ellenállóbbak lesznek az inzulinra.



Az izmok és szervek nem használják fel olyan jól az inzulint, mint később, így többet kell termelni, hogy ugyanazt az eredményt érje le. A tanulmány ugyanakkor korántsem ad teljes képet: csak férfiakat vizsgáltak, arról nem volt adat, hogy felnőttkorukban mekkora volt a résztvevők súlya, amikor a cukorbetegség esetleg kialakult. Továbbá a vizsgált időszak óta nagyon megváltozott a világ. Akkor, évtizedekkel ezelőtt, Dániában a résztvevőknek csupán 5-8 százaléka volt túlsúlyos tinédzserként. Jelenleg az Egyesült Államokban a gyerekek 35 százaléka, világszerte pedig 23 százaléka túlsúlyos.