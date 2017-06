Egyre több alkoholmentes italt fogyasztunk, de még nem eleget

A nagy meleg mindig kedvezően hat az alkoholmentes italok keresletére, ekkor a fogyasztás egyharmadával is megemelkedik - közölte a Magyar Ásványvíz, Gyümölcslé és Üdítőital Szövetség titkára hétfőn az MTI megkeresésére.



Bikfalvi Istvánné elmondta: 2016-ban az ásványvíz fogyasztása Magyarországon 121 liter volt átlagosan, a különböző gyümölcslé tartalmú gyümölcslevek fogyasztása 26 liter, az üdítőital, az ízesített víz és szénsavas üdítőital fogyasztása pedig 66 liter.



Hozzátette, az alkoholmentes italok fogyasztása több mint 4 százalékkal nőtt 2016-ban 2015-höz képest. Ezen belül az ásványvíz fogyasztása 5 százalékkal csökkent, amelynek oka a 2016-os viszonylag hűvös nyár volt. Igaz, Magyarország még így is Európa 5 legnagyobb ásványvízfogyasztó országa közé tartozik.

A különböző gyümölcslé tartalmú gyümölcslevek fogyasztása mintegy 6 százalékkal növekedett, míg az üdítőitaloké több mint 4 százalékkal emelkedett.



A szövetség titkára kiemelte: bár az alkoholmentes italok fogyasztása az elmúlt három évben elkezdett növekedni évi 4-5 százalékkal, ennek ellenére sem érte el a tíz évvel ezelőtti, mintegy 30 százalékkal magasabb fogyasztási szintet. A növekedés részint a javuló gazdasági körülményeknek, részint pedig a fogyasztás korábbi szintre való visszarendeződésének tudható be - mondta.



Közölte, az ásványvizek néhány százalékos fogyasztási ingadozása természetes jelenség, ugyanakkor a titkár reményét fejezte ki, hogy a növekedési tendencia az idén is megmarad az alkoholmentes italok fogyasztásában.

Megjegyezte: a javaslatok szerint naponta 2,0-2,5 liter folyadékot kell inni.



Jó tudni - jegyezte meg -, ha felváltva fogyaszt valaki vizet, gyümölcslevet és üdítőitalt, sokkal többet tud inni. A gyümölcslevek, üdítőitalok fogyasztásával, amelyek 90-95 százaléka víz, egyéb hasznos anyagok, például vitaminok, rostok jutnak az emberi szervezetbe - mutatott rá Bikfalvi Istvánné.