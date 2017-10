Egy új, vérrák elleni gyógyszert engedélyeztek az USA-ban

Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerfelügyelet (FDA) szerdán engedélyezett egy génterápiás rákgyógyszert. A Kite Pharma Yescarta névre keresztelt terápiája már a második engedélyezett génterápiás rákgyógyszer - írja a The New York Times alapján a 444.hu A lap arról is beszámolt, hogy a most engedélyezett gyógyszer, a szervezet saját immunrendszerének sejtjeit programozza újra, hogy azok hatékonyabban harcolhassanak a rákos sejtekkel - ez esetben a non-Hodgkin's lymphoma nevű vérrákkal.A Times szerint az Egyesült Államokban 3500 olyan rákbeteg él, aki alkalmas lehet az új terápiára. Ez a tervek szerint egyszeri kezelést jelent, amit minden esetben az adott páciensre kell szabni. A kezelés költsége 373 ezer dollár.