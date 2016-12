Egy olcsó vérvizsgálattal felderíthetők a rejtett szívbetegségek

Egy olcsó vérvizsgálattal megjósolható, mely látszólag egészséges pácienseknél magas a szívroham kockázata. Brit szakértők szerint a troponinteszt jóval hatékonyabb annál, mint amikor csak a vérnyomásból és a koleszterinszintből következtetnek a szív lehetséges betegségeire.



Az új módszer azt a proteint vizsgálja, amely akkor szabadul fel, ha megsérül a szívizom. Egyelőre csak férfiakon tesztelték, de a Brit Szív Alapítvány kutatói szerint a nők esetében is eredményes lehet a vizsgálat. Az orvosok már használják ezt a tesztet annak megállapítására, hogy a páciensnek volt-e éppen szívrohama.



Az Edinburghi és Glasgowi Egyetem kutatói úgy vélik, a vizsgálat a pácienseket segítheti annak elkerülésében is. Nicholas Mills és kutatótársai az American College of Cardiology című szaklapban megjelent tanulmányukban arra az eredményre jutottak, hogy azok a férfiak, akiknek vérében magasabb a troponinszintje, jóval nagyobb eséllyel szenvednek el szívrohamot vagy halnak meg szívbetegségben a következő 15 évben.



Ha ezek a nagy kockázattal élő férfiak preventív kezelést kaptak, például koleszterincsökkentő gyógyszereket (sztatinokat), csökkent a troponinszintjük és a szívbetegség kockázata is. A kutatásban résztvevő 3300 férfinak magas volt a koleszterinszintje, de korábban egyiküknél sem diagnosztizáltak szívbetegséget.



A szakértők terveik szerint a kutatást ezután nőkre is kiterjesztik. "A troponin olyan, mint a szív egészségének barométere: ha csökken, az jó. Úgy tűnik, azt is megjósolja, kik azok, akik profitálhatnak a sztatinokból" - mondta el David Newby, a tanulmány társszerzője.



A troponinteszt segítségével az orvosok azonosíthatják látszólag egészséges egyének rejtett szívbetegségét, és megelőző kezeléseket dolgozhatnak ki azok számára, akiknek leginkább szükségük van rá" - tette hozzá Mills. Tim Chico, a Sheffieldi Egyetem kardiológia szerint a szívbetegségek fő problémája, hogy nagyon nehéz felismerni a korai jeleket a tünet nélküli embereknél.



"Mindazonáltal a szívbetegség legjobb kezelése a megelőzése, ezért olyan fontos az egészséges táplálkozás, a rendszeres fizikai aktivitás, a dohányzás mellőzése, valamint az egészséges testsúly és vérnyomás megőrzése" - tette hozzá a szakértő.