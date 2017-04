Egy olcsó gyógyszer hatásos lehet a gyermekágyi vérzésre

A Lancet brit orvosi lap aktuális számában megjelent írás szerzői szerint a felfedezés megváltoztathatja a gyermekágyi ellátás gyakorlatát.



Évente mintegy százezer anya veszíti életét gyermekágyi vérzésben, mely a baba világra jötte utáni percekben alakul ki és a szülés körüli anyai halálozások legfőbb oka.



A veszély mindenek előtt a fejletlen országokat érinti, az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) adatai alapján húsz országban 77 százalék a szülés körüli anyai halálozás kockázata, Sierra Leonéban például 100 ezerből 1360 anya veszíti életét a szülés miatt, Kolumbiában 100 ezerből 64, míg Görögországban, Finnországban és Lengyelországban egy.



Az új nemzetközi kutatás megállapította, hogy a tranexamic sav elnevezésű hatóanyag harmadával csökkentheti a halálesetek számát. A szer úgy segít a szervezetnek elállítani a vérzést, hogy megakadályozza az alvadt vér rögeinek szétesését.



A tranexamic savat egy japán kutatóházaspár, Okamoto Utako és Soszuke fejlesztette ki a hatvanas években, azonban akkor nem tudták meggyőzni az orvosokat, hogy végezzenek klinikai próbákat gyermekágyi vérzés kezelésére is.



A halálos kór helyett egy gyógyszergyár a súlyos menstruációs vérzés kezelésére kezdte gyártani és a történetnek itt majdnem vége is lett.



Végül azonban a London School of Hygiene and Tropical Medicine vezetésével elindult a kutatás 139 kórházban, melyek nagy része Afrikában és Ázsiában található. Okamoto Utako 98 éves korában, röviddel az utolsó, 20 ezredik, teszteken résztvevő páciens felvétele után meghalt. Férje ekkor már nem élt.



A tesztek azt mutatták, hogy a hatóanyag átlagosan ötödével csökkenti a halálozást, ám ha a szülés utáni három órán belül megkapja a páciens a szert, akkor 31 százalékkal kisebb a halálozások száma.



A WHO azt közölte, hogy frissíteni fogják a gyermekágyi vérzés kezelésének ajánlásait.